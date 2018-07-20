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Tanıklar anlattı! operasyonundan şoke eden detaylar...

ve ekibine yönelik operasyonda her geçen gün akılalmaz detaylar ortaya çıkıyor. Yeni gelen bir bilgiye göre; örgüte yurt dışından kız kazandıran Timur Ayan ile organize edilen Romanya, Rusya ve Ukrayna'da bulunan mücevher firmalarına ajans hizmeti adı altında manken sağlandığı öğrenildi. Paravan şirketler kurulduğu ve sahte stüdyolarda bu ülkelerden getirilen kızların Adnan Oktar'a yarı çıplak şekilde sunulduğu ve örgüt üyelerinin cinsel tacizine uğradıkları belirtildi.

Giriş Tarihi: 20.7.2018 17:50 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 18:04
Tanıklar anlattı! Adnan Oktar operasyonundan şoke eden detaylar...

RUSYA VE DOĞU BLOKU ÜLKELERDEN MANKENLERİ GETİRİP...

'ın kanalı A9'da Rusya ve Doğu Bloku ülkelerinden gelen bazı mankenlerin yer aldığı yayınlar takip eden herkes tarafından bilinmektedir. Bu olayın perde arkasından çok korkunç bir organizasyon çıktı. Örgütün kız getirme yurt dışı işlerinden sorumlu Timur Ayan ile organize edilen Romanya, Rusya ve Ukrayna'da bulunan mücevher firmalarına mankenlik ve ajans hizmeti süsü verilen gerçek şirket ve ofislerin kurulup sahte stüdyolarda bu ülkelerden getirilen kızların Adnan Oktar'a yarı çıplak sunulup, örgüt üyeleri ile beraber cinsel suistimale uğradıkları müşteki ve itirafçı ifadelerinde yer aldı.



ULUSLARARASI KANALIMIZDA KONUK OLARAK KULLANILACAKSINIZ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; olayın detayları organizasyonun boyutlarını gözler önüne serdi. Örneğin Romanya da bulunan firmalarını ajans görümüne sokan örgüt, belirlenen kızları Türkiye'ye getirip, otel ve evlerinde misafir edip uluslararası kanalımızda konuk olarak kullanılacaksınız yalanı ile gece başına 400 TL vererek kanala çıkarılarak kandırılıyor. Bu kızlar daha sonra sınıflarına ve dikkatlerine göre örgüt üyelerine paylaştırılıp örgüte kazandırmak için türlü yöntemlerin üzerlerinde denenmesi sonucu Adnan Oktar'a sunumunun sağlandığı ifadelerde yer aldı. Her gün 4 mankeni getiren sistemden mağdur olan bazı Ukrayna ve Romanya vatandaşları ülkelerine döner dönmez bu yapıdan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Romanya bu oluşumdan sorumlu olan Burak Umur ve Erkan Mamati hakkında soruşturma açıldığı belirtildi

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Tanıklar anlattı! Adnan Oktar operasyonundan şoke eden detaylar...
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