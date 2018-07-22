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Vatana ihanetin bedelini… “Artık İngiltere’de hiçbir FETÖ’cüye rahat uyku yok”

Dünyanın dört bir yanından FETÖ’cü hainler yakalanarak Türkiye’ye teslim edilirken geçtiğimiz günlerde İngiltere’den de güzel bir haber geldi. “Gülen’in bir gülüşü için herşeyimi feda ederim” diyen Akın İpek, Türkiye’nin başvurusu üzerine ev hapsi cezasına çarpıtırıldı. Pasaportuna da el konulan Akın İpek’in durumu Avrupa’daki FETÖ’cü hainlerde paniğe neden oldu. Bugünkü yazısında bu konuya değinen ilginç tespitlerde bulunuyor:

Giriş Tarihi: 22.7.2018 16:42 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 16:54
Vatana ihanetin bedelini… “Artık İngiltere’de hiçbir FETÖ’cüye rahat uyku yok”

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

İşte bu kişi hakkında İngiltere'de açılan davada önceki gün çok önemli bir karar alındI. Mahkeme, Akın İpek'i ev hapsine mahkum etti, yurt dışına kaçışını önlemek için de pasaportuna el koydu.

Bu FETÖ'cüler için "ölüm ilanı" olmasa da onların yüreğine korku salacak kadar önemli bir karardı. Artık, bu saatten sonra İngiltere'yi mekan tutmuş hiçbir FETÖ'cü rahat uyuyamayacak. Dahası var, eğer eylülde görülecek mahkemeden tutuklama kararı çıkarsa, ABD'yi bilmem ama bu karar, dalga dalga önce kıta Avrupa'sına sonra da bütün dünyaya yayılacak.
Çünkü bu hukuki karar aynı zamanda siyasi etkileri ve boyutları da olan bir karar. Arka planında ABD-İngiltere ilişkisinden, Brexit'e uzanan bir dizi gelişme var. Aynı zamanda yeni küresel dizilmeler, ittifaklar ve Başkan Erdoğan'ın son İngiltere ziyaretiyle de yakından ilişkili.
Bu da şunu gösteriyor, İngiltere özellikle Türkiye ile ilişkilerinde çok daha net bir pozisyon alıyor.
Bunu, FETÖ'nün uluslararası ilişkilerini iyi bilen ve o kirli yapıya karşı tavizsiz mücadelesiyle tanınan Kafkas Vakfı Başkanı, yazar Hayati Küçük şöyle yorumluyor:

"Kraliçe ve Lordlar Kamarası, FETÖ'yü ABD ile paralel büyütmüştür.
Bunu, FETÖ'nün yeryüzünde 163 ülkede İngiliz İngilizcesini anaokulundan üniversiteye kadar öğretmesinden biliyoruz. Bütün kitaplar baştan aşağı kraliyetin tüm ritüelleriyle dolu. Şimdi dünya yeniden şekillenirken, İngiltere de, AB ve ABD gibi düşünmediğini FETÖ'nünmeleğine dokunarak küresel satrançta güçlü bir hamle yapmıştır. Bu hamlenin birleşik kraliyetin etki alanındaki tüm ülkelere yansıyacağı kanatindeyim. Bunun itici gücü de Başkanımız Erdoğan ve 15 Temmuz destansı direnişidir. Ev hapsi tutuklamaya ve iadeye giderse FETÖ, AB ve ABD'de hızlı çözülür."

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