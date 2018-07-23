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'li Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' yanıtı: Korku dağları sarmış

Genel Başkanı 'nun 'birileri koltuk derdinde' çıkışına tepki gösteren CHP , "Korku dağları sarmış… Hak hukuk adalet diyeceksin… Tüzüğün verdiği imkanı kullanarak kurultay iradesini ortaya koyan delegeye baskı yapıp, hatta tehdit edeceksin… İşte tam da bu nedenlerle değişim diyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 22.7.2018 14:51 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 02:31
CHP'li Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' yanıtı: Korku dağları sarmış

Genel Başkanı 'nun, olağanüstü kurultay süreciyle ilgili yaptığı "İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil" açıklamasına CHP'li muhaliflerden tepki geldi.

"9 SEÇİMİN ARDINDAN HALA OTURDUKLARI KOLTUKTA..."

CHP , sosyal medya hesabı üzerinden verdiği yanıtta, "Korku dağları sarmış… Hak hukuk adalet diyeceksin… Tüzüğün verdiği imkanı kullanarak kurultay iradesini ortaya koyan delegeye baskı yapıp, hatta tehdit edeceksin… İşte tam da bu nedenlerle değişim diyoruz" ifadelerini kullandı.

Tanju, "9 seçim kaybedip bugün değişim talep edenlere 'koltuk sevdalıları' diye çıkış yapanları, 9 seçimin ardından halen oturdukları koltukta birkaç saniye düşünmeye davet ediyorum" dedi.

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CHP'li Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' yanıtı: Korku dağları sarmış
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