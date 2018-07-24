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'e Türkiye’den övgü mesajları

Giriş Tarihi: 24.7.2018
ALNINDAN ÖPÜYORUZ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Maruz kaldığı muamele, Özil için ne kadar şeref vesikası ise bu saldırıya arka çıkan herkes için utanç vesilesidir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: 'i dik duruşundan dolayı kutluyorum. Bir dünya lideri ile fotoğraf karesinde yer aldığı için böyle bir ırkçılığa maruz kaldı. Türkiye olarak Mesut'un yanındayız.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: Almanya'nın Cumhurbaşkanı ve Futbol Federasyonu'na, unuttukları Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'ni göndereceğiz.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Söz konusu ırkçılığı kınıyoruz, Mesut Özil kardeşimizin yanındayız.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Şu anda AB, üzerinde yükseldiği evrensel değerlerle çatışır duruma gelmiştir. Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı. Aslında entegrasyon görüntüsünün altında bir asimilasyonun yattığı görülüyor.
AK Parti Milletvekili Mustafa Destici: Bu onurlu ve cesur kararı için Mesut Özil'i tebrik ediyor ve alnından öpüyoruz. Herkesin Mesut Özil gibi dimdik bir duruş sergilemesini bekliyoruz.
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Mesut Özil'e Türkiye’den övgü mesajları
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