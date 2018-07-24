Mesut Özil'e Türkiye’den övgü mesajları

ALNINDAN ÖPÜYORUZ Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:
Maruz kaldığı muamele, Özil için ne kadar şeref vesikası ise bu saldırıya arka çıkan herkes için utanç vesilesidir. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: Mesut Özil
'i dik duruşundan dolayı kutluyorum. Bir dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan
ile fotoğraf karesinde yer aldığı için böyle bir ırkçılığa maruz kaldı. Türkiye olarak Mesut'un yanındayız. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç:
Almanya'nın Cumhurbaşkanı ve Futbol Federasyonu'na, unuttukları Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'ni göndereceğiz. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:
Söz konusu ırkçılığı kınıyoruz, Mesut Özil kardeşimizin yanındayız. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal:
Şu anda AB, üzerinde yükseldiği evrensel değerlerle çatışır duruma gelmiştir. Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı. Aslında entegrasyon görüntüsünün altında bir asimilasyonun yattığı görülüyor. AK Parti Milletvekili Mustafa Destici:
Bu onurlu ve cesur kararı için Mesut Özil'i tebrik ediyor ve alnından öpüyoruz. Herkesin Mesut Özil gibi dimdik bir duruş sergilemesini bekliyoruz.