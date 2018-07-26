Son Dakika: Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme: Kardeşi Adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile geçen hafta Çarşamba günü beş ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alınmıştı. 187 kişiden 183'ü emniyet işlemlerinin ardından iki ayrı grup olarak adliyeye sevk edildi. Adliyesevk edilenlenden de aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 176 kişi "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Çocukların cinsel istismarı", "Cinsel saldırı" dahil birçok suçlamadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu bitirdiği 40 şüpheliden Adnan Oktar ile beraber 39'unun tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmıştı.

ADNAN OKTAR'IN KARDEŞİ ADLİYEDE

Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar, bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Oktar, soruşturma kapsamında maaşına haciz konduğunu söyledi. Soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Hasan Yılmaz, Oktar'ın görüşme talebini reddetti. Koridorda SABAH muhabirlerine konuşan Oktar, "Bu operasyon nedeniyle maaşıma haciz konuldu. Tutuklu bulunan kardeşimin cezasını ben çekiyorum" dedi.