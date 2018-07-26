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Son Dakika: soruşturmasında flaş gelişme: Kardeşi Adliyede

Son dakika haberi... suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın kardeşi yürütülen soruşturma nedeniyle maaşına konulan haczin kaldırılması için ’ndeydi. Oktar’ın kardeşi , Sabah’ın muhabirine "Tutuklu bulunan kardeşimin cezasını ben çekiyorum” dedi. Kenan Oktar’ın kumar borcunun Adnan Oktar ve müridleri tarafından ödendiği soruşturma dosyasında yeralmıştı. Kenan Oktar’ın yaptığı açıklamalarda, Adnan Oktar suç örgütünün dilini kullanması dikkatlerden kaçmadı.

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK DİLEK YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 18:00
Son Dakika: Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme: Kardeşi Adliyede

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile geçen hafta Çarşamba günü beş ilde ve grubuna yönelik operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alınmıştı. 187 kişiden 183'ü emniyet işlemlerinin ardından iki ayrı grup olarak adliyeye sevk edildi. Adliyesevk edilenlenden de aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 176 kişi "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Çocukların cinsel istismarı", "Cinsel saldırı" dahil birçok suçlamadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu bitirdiği 40 şüpheliden Adnan Oktar ile beraber 39'unun tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmıştı.

ADNAN OKTAR'IN KARDEŞİ ADLİYEDE

Adnan Oktar'ın kardeşi , bugün İstanbul 'ne geldi. Oktar, soruşturma kapsamında maaşına haciz konduğunu söyledi. Soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Hasan Yılmaz, Oktar'ın görüşme talebini reddetti. Koridorda SABAH muhabirlerine konuşan Oktar, "Bu operasyon nedeniyle maaşıma haciz konuldu. Tutuklu bulunan kardeşimin cezasını ben çekiyorum" dedi.

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