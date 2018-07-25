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Son dakika: 'ın evi cephanelik çıktı

Son dakika haberi! operasyonunda ele geçirilen silahlar basına gösterildi.

Giriş Tarihi: 25.07.2018 11:41 Güncelleme Tarihi: 25.07.2018 11:56
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Son dakika: 'ın evi cephanelik çıktı
Son dakika: Adnan Oktar'ın evi cephanelik çıktı

grubuna gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen silahlar görüntülendi. Operasyon kapsamında toplam 65'i ruhsatlı 72 tabanca ve 23 uzun namlulu silah ele geçirilirken uzun namlulu silahların bazılarında lazer tertibatı olduğu öğrenildi. Oktar grubunun haberleşmek için telsiz kullandığı belirlendi.

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Son dakika: 'ın evi cephanelik çıktı
Son dakika: Adnan Oktar'ın evi cephanelik çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce grubuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen silahlar görüntülendi. Silahlar, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

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Son dakika: 'ın evi cephanelik çıktı
Son dakika: Adnan Oktar'ın evi cephanelik çıktı

Operasyon kapsamında toplam 65'i ruhsatlı 72 tabanca ve 23 uzun namlulu silah ile çok sayıda fişek ele geçirildiği öğrenildi. Tabancalardan birinin kuru sıkı birinin ise havalı tabanca olduğu belirlendi.

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Son dakika: 'ın evi cephanelik çıktı
Son dakika: Adnan Oktar'ın evi cephanelik çıktı

Uzun namlulu silahların bazılarında lazer tertibatı olduğu belirtilirken Oktar grubunun haberleşmek için telsiz kullandığı ortaya çıktı. Haberin videosunu izlemek için tıklayınız

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Son dakika: 'ın evi cephanelik çıktı
Son dakika: Adnan Oktar'ın evi cephanelik çıktı
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Son dakika: 'ın evi cephanelik çıktı
Son dakika: Adnan Oktar'ın evi cephanelik çıktı
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Son dakika: 'ın evi cephanelik çıktı
Son dakika: Adnan Oktar'ın evi cephanelik çıktı
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