Son Dakika: İstanbul Jandarma KOM Müdürü FETÖ’den tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen ankesör soruşturması kapsamında ilginç bir isim gözaltına alındı.





ANKESÖRLE İMAMLARLA GÖRÜŞMÜŞ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk'in Üsküdar, Kadıköy ve Bahçelievler'deki üç ayrı ankesörlü telefon üzerinden FETÖ imamlarıyla görüştüğü belirlenince hakkında gözaltı kararı verildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Zerk, emniyetteki işlemleri ardından bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Adliyede sorgusu tamamlanan Zerk, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



TUTUKLANDI

Zerk, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.