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Emine Erdoğan, Zambiya nın eşi ile görüştü

'ın eşi Emine Erdoğan, Zambiya'daki engellilerin ve kadınların eğitim ve sağlık sorunları konusunda faaliyet gösteren Vakfını ziyaret etti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 19:06 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 19:20
Emine Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanının eşi Esther Lungu ile görüştü

Türkiye 'ın eşi Emine Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanının eşi ile görüştü.

Başkan Erdoğan'ın Zambiya ziyaretine refakat eden Emine Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun eşi Esther Lungu tarafından karşılandı.

Zambiya'daki engellilerin ve kadınların eğitim ve sağlık sorunları konusunda faaliyet gösteren Esther Lungu Vakfını ziyaret eden Emine Erdoğan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Esther Lungu, tarafından Zambiya'da yapılan sağlık ve eğitim yardımları dolayısıyla Emine Erdoğan'ın şahsında Türkiye'ye teşekkür etti.

Öte yandan Emine Erdoğan, Lusaka'daki yöresel el sanatları merkezini de ziyaret etti.

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Emine Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanının eşi Esther Lungu ile görüştü
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