69 imzanın sırrı!

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Buradaki 69 sayısı önemli çünkü CHP kulislerinde bu imzaların Böke-Cihaner ekibince toplandığı ve "pazarlık gücü" olarak kullanıldığı söyleniyor. Daha önce de yazdım, imzalar toplansa bile muhalifler arasındaki savaş bitmeyecek, hatta sürprizler bile yaşanacak. Bu ihtimal nedeniyle o gece televizyonda İnce'nin söylediklerini yeni bir pazarlık olarak niteleyen CHP'liler var.

Yayını izleyen deneyimli bir CHP'li, İnce'nin, "Genel başkanla görüşeceğim, ona söyleyeceklerim var. Turpun büyüğü heybede" sözünü şöyle yorumluyor: "İnce, 'Ben Kemal Bey'le masaya oturmaya hazırım. Özel görüşmek istiyorum' derken çok açık biçimde 'Beni veliaht ilan et" demek istiyor." Gördüğünüz gibi hesap içinde hesap var. Her CHP'li söze başlarken, "Türkiye'nin onca sorunu varken, iç işlerimizle uğraşmayalım" diyor ama kendi parti içi iktidar savaşından da vazgeçmiyor. Bu konuda en kötü sınavı da kendilerini "sol" diye niteleyen kesimler veriyor.

Bir kısmı, Kılıçdaroğlu'na yamanmış, pozisyonunu sağlama alma derdinde. Onun sıkıştığını gördükleri için de şu sıralarda kıran kırana bir genel başkan yardımcılığı ve belediye başkanlığı pazarlığı yapılıyor. Kulislerde bu pazarlığı yapanların başında da Oğuz Kaan Salıcı'yla Gökhan Zeybek geliyor. Birinin örgütten, diğerinin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı istediği konuşuluyor.

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