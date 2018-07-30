CHP'de Kurultay krizi

Usluer twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmasında, delegelerden imza toplama süreci mesai saatinin bitimiyle sona erdi.

Parti içi muhalefet, 15 günlük sürenin sona ermesinin ardından ilk açıklamayı yaptı. Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, "Bugün saat 17.30'da imza verme işlemi sona ermiştir.

Noter tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek perşembe günü genel merkezimize teslim edeceğiz. Değişim ve umut kurultayına destek veren tüm delegelerimize yürekten teşekkür ederiz" dedi. Toplanan imzaların en geç bir hafta içinde parti genel merkezine teslim edilmesi gerekiyor.

