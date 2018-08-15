Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de okulları kapatmaya devam ediyor

örgütü /, 'de okulları kapatmaya devam ediyor

/, Haseke ilinde iki okulu daha, dayattığı müfredatı uygulamadığı için kapatma kararı aldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 11:02
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de okulları kapatmaya devam ediyor

örgütü /, 'nin kuzeyinde işgal ettiği Haseke ilinde iki okulu daha kapattı. YPG/PKK'nın Haseke ilindeki sözde eğitim idaresinin açıklamasında, Ber ve Liva okulları hakkında kapatma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, kapatma kararına gerekçe olarak iki okulun belirlenen süre içerisinde gerekli izinleri almamaları ve örgütün eğitim müfredatlarına uymamaları gösterildi.

ÖRGÜTÜN İDEOLOJİK EĞİTİM DAYATMASI

Terör örgütü işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda üç yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan militarist görüşler aşılıyor. YPG/PKK, ilkokullarla başlattığı ve geçen sene 9. sınıflara da uyguladığı müfredatı, bu sene 10. ve 11. sınıflara da yaygınlaştırmaya hazırlanıyor.

Çocuklarını terör örgütü propagandasından uzak tutmak isteyen veliler ise özel okullara yöneliyor. Ancak örgüt, bu okullara da baskın yaparak tehdit ve kapatma yöntemine başvuruyor.

Terör örgütü YPG/PKK geçen hafta da Haseke'nin Kamışlı ilçesinin Dirik ve Dirbesiye beldelerinde Süryanilere ait okulları kapatmıştı.

Son dakika: Turuncu listedeki teröristler etkisiz hale getirildi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de okulları kapatmaya devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN