Bu krizi fırsata çevireceğiz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Cumhurbaşkanlığı Külliye
si'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplandı. Başta ekonomi olmak üzere iç ve dış güvenlik ile dış politika konularının masaya yatırıldığı toplantıda Başkan Erdoğan, "Türkiye
bu krizi mutlaka fırsata çevirecektir. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın" mesajı verdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Kalın, özetle şöyle dedi: HIZLI İYİLEŞME SÜRECİ:
Aldığımız tedbirler neticesinde iki gündür bir iyileşme sürecinin hızla yaşandığını görmekteyiz. Bu süreçte öncelikle Cumhurbaşkanı
mızın bu ekonomik savaşa ve algı operasyonlarına karşı yaptığı milli seferberlik çağrısına olumlu cevap veren bütün vatandaşlarımıza, iş çevrelerimize, yatırımcımıza, sanayicimize, tüccarlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca yurt içinden, yurt dışından gerekli açıklamaları yapıp destek veren paydaşlarımıza, ülkelere, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Almanya, Fransa
, Rusya, Katar
, Kuveyt ve diğer ülkeler bu süreçte Türkiye'nin yanında olduklarını bir kez daha ifade ettiler. ETKİSİ GÖRÜLECEK:
Hazine ve Maliye Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor. Farklı alanlarda, sektörlerde güzel bir paket hazırlandı. Bunun detayları ortaya çıktıkça gerek Bakanlığımız gerek Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanacak. Bu paketin detayları açıklandıkça piyasaya etkisini hep birlikte göreceğiz." İSTİSMAR ORTAMI BERTARAF EDİLDİ:
Türk lirası üzerinde spekülasyon yapılmasına imkan sağlayacak o istismara açık ortam tamamen bertaraf edilmiş durumdadır. Bankalara likidite konusunda rahatlama sağlanmış durumda. Kurdan dolayı sıkıntı çeken reel sektörün sorunlarına çözüm olarak da bir dizi tedbir alınmış durumdadır. Türk ekonomisi oldukça güçlü ve sağlam temellere sahiptir. Hazine ve Maliye Bakanımızın
4 bine yakın yatırımcıyla yaptığı telekonferansta dile getirdiği Türkiye yatırıma elverişli bir ülke olarak herkese kapılarını açmış durumdadır. KATAR EMİRİ'NE TEŞEKKÜR:
Katar devletinin ülkemize 15 milyar dolar civarında farklı sektörlere yatırım yapma kararı almış olması çok önemli. Katar Emiri'ne bu gösterdiği asaletli duruşundan dolayı teşekkür etmek istiyorum, ülkemiz, milletimiz adına. Katar, Türkiye'nin gerçek bir dostu olduğunu bir kez daha göstermiştir. Katar halkının da bu süreçte Türkiye'nin yanında çok açık ve net durduğunu, hatta ellerindeki paraları TL'ye çevirdiklerini, Türkiye'nin yanında olmaları gerektiği mesajlarını her platformda çok gür sesle ifade ettiklerini gördük. Bu çok memnuniyet verici. SPEKÜLASYON KANALLARI KAPATILDI:
TL üzerinden yürütülen bu spekülasyon, algı operasyonlarıyla ilgili kanallar kapatılmış durumda. Bu konuda vatandaşlarımız da tüketicimiz, işadamlarımız, üreticimiz, işverenimiz, herkes rahat olsun. Hiçbir panik havasına kapılmadan, sakin, rasyonel adımlarla biz bu süreci atlatacağız. İyileşme emarelerini görmeye başladık. Bu inşallah bayram sürecinde daha da devam edecektir. AK PARTİ'DE DEĞİŞİM KONGRESİ YARIN
Başkan
Erdoğan, yarın yapılacak olan AK Parti
Olağan Kongresi'nde parti vitrinini yenileyecek. Yeni dönemin ilk parti yönetiminde Erdoğan'ın tecrübeye gençlik aşısı yapması, Türkiye ve partiyi 2023 hedeflerine taşıyacak isimleri listeye taşıyacağı belirtiliyor. AK Parti'nin yarın yapılacak büyük kongresinde partinin yetkili organı olan MKYK da belirlenecek. Böylece Erdoğan, Parlamento, kabine ve Külliye'den sonra parti yönetimini de yani sisteme göre değiştirmiş olacak. Erdoğan'ın son birkaç gündür bu konuya yoğunlaştığı ve bugün akşam saatlerinde listeye son şeklini vereceği bildirildi. TÜRKİYE'NİN İSTİKRARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İki lider, Fransa- Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Fransız mevkidaşının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede Macron, Türkiye'nin ekonomik istikrarının kendileri için de önemli olduğuna dikkati çekti. İki liderin, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde de bulundukları öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin
Devlet Başkanı Mahmud Abbas
ile de telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre güncel konulara değinilen görüşmede, Abbas, Filistin halkı olarak Türkiye'nin yanında yer aldıklarını vurguladı.