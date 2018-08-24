Ben demiyorum… “Atatürk ölmeden önce keşke CHP'yi kapatsaydı!"

ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

CHP içinde "üçüncü yolcular" türemiş, liderleri bile varmış. Eylül ayında piyasaya çıkacaklarmış.

Partiyi kurtarmak için çözüm olarak "fabrika ayarlarına dönmeyi" öneriyorlar ki, oyları yüzde 15'in de altına düşsün!

İnce'yi cahil, kaba, kibirli, vefasız ve yalancı buluyorlar...

Bir de hepten karamsarlar var. Bunlardan biri "Atatürk ölmeden önce CHP'yi keşke kapatsaydı" diyor...

Partinin günün birinde Kılıçdaroğlu ya da İnce gibi adamların eline kalacağını öngörseymiş...

Ciddiye alınır bir yanı yok ama biz alalım ki yazı konusu çıksın.

Yahu bu cumhuriyetin temel harcı demokrasiyle karılmamış mıydı?

Kılıçdaroğlu öyle demiyor mu?

Bu nasıl bir düzen ki Atatürk'ün "kapattım" demesiyle parti kapatılıyor?

Bizim bildiğimiz, parti kapatma İnönü'nün uzmanlık alanına girer.

Peki Atatürk bunu ne zaman yapmalıydı?

İsmet Paşa 1925 yılında diktaya yöneldiği zaman, TCF'yi (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası) kapattıkları gibi onu da kapatsalar...

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