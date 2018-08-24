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Hepsinin ile baştı dertte! Batı ittifakı çöktü

ile bir bütün olarak düşünülen Batı ittifakı artık birlikte hareket etmiyor. Batı’nın artık ABD karşısında başının çaresine bakmak zorunda olduğuna vurgu yapan yazısını şu sözlerle bitiriyor: “Bırakalım "Batıittifakı" laflarını da, Avrupa ile 'nin "başlarının çaresine bakmakta" ne kadar işbirliği yapabileceğine odaklanalım.”

Giriş Tarihi: 24.8.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 24.8.2018 12:48
Hepsinin ABD ile baştı dertte! Batı ittifakı çöktü

BURHANETTİN DURAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Batı başkentlerindeki Erdoğan karşıtı çevreler "Batı ittifakı" denilen olgunun çökmekte olduğunu görmüyorlar. 'yu "demode bir kurum" olarak gören 'ın 'yi hedef almasının önce Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini anlamazdan geliyorlar.
"Önce Amerika" sloganı ile hareket eden Trump'ın NATO'yu sorgulaması, gümrükleri artırması, diğer ticaret savaşı uygulamaları ve 'a yaptırımları Avrupa başkentlerini yeni bir gerçekliğe zorluyor. Avrupa, 'ye bağımlılıktan ayrılarak, kendi güvenliğini ve dış politikasını yeniden şekillendirmek durumunda.
Tabiri caizse, "düzen yıkıcı" Trump yönetiminin varlığında "başının çaresine bakmak" zorunda. Kudüs, İran, , mülteciler ve Türkiye'ye yaklaşım Washington ile Brüksel arasında son dönemde farklılaşan bazı dış politika başlıkları. Ayrıca, ABD'nin Avrupa firmalarına yönelik yaptırımlarının Avrupa ekonomisini zayıflatmasının da önüne geçilmesi gerekiyor. Nitekim Alman Dışişleri Bakanı H.
Maas, ABD yaptırımlarından kaçabilmek için "bağımsız bir uluslararası ödeme sistemi" oluşturulması önerisinde bulundu. Bu arada , dört yıldır bir araya gelmediği Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna, Suriye ve mülteciler konusunu görüştü. İşte Merkel, Avrupa'nın yeni dönemdeki stratejik çıkarları için Rusya ve Türkiye ile yeni bir yakınlaşmanın yolunu arıyor. Anlayacağınız, transatlantik ittifakın Avrupa yakasında derin kaygılar var. "Batıittifakı" olgusu Avrupa başkentlerinin güvenlik başta olmak üzere milli çıkarlarını garanti etmiyor. Aksine Washington giderek "sorunun kendisi" haline dönüşüyor. Bırakalım "Batı ittifakı" laflarını da, Avrupa ile Türkiye'nin "başlarının çaresine bakmakta" ne kadar işbirliği yapabileceğine odaklanalım.

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Hepsinin ABD ile baştı dertte! Batı ittifakı çöktü
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