Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli okçumuz Anagöz'ü tebrik etti

Polonya'nın Legnica kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Yasemin Ecem Anagöz, finalde Danimarkalı rakibi Maja Jager'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

YASEMİN ECEM ANAGÖZ, AVRUPA ŞAMPİYONASI

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasemin Ecem Anagöz'e tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Yasemin Ecem Anagöz'e tebrik telgrafı göndermiştir"