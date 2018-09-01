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Erdoğan, milli okçumuz Anagöz'ü tebrik etti

, 'nda kazanan Yasemin Ecem Anagöz'e tebrik telgrafı gönderdi. Anagöz, finalde Danimarkalı rakibi  'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 22:30 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 22:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli okçumuz Anagöz'ü tebrik etti

Polonya'nın Legnica kentinde düzenlenen 'nda Yasemin Ecem Anagöz, finalde Danimarkalı rakibi 'i mağlup ederek nın sahibi oldu.

YASEMİN ECEM ANAGÖZ, AVRUPA ŞAMPİYONASI

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'ın Yasemin Ecem Anagöz'e tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi. Yapılan açıklama şu şekilde:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Yasemin Ecem Anagöz'e tebrik telgrafı göndermiştir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli okçumuz Anagöz'ü tebrik etti
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