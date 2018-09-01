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Yasemin Ecem Anagöz, Avrupa Şampiyonası

Polonya'da düzenlenen 'ndak klasik yayda mücadele eden milli sporcu Yasemin Ecem Anagöz altın madalya, Gülnaz Büşranur Çoşkun bronz madalya kazandı

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 18:28
Yasemin Ecem Anagöz, Avrupa Şampiyonası

Milli sporcu Yasemin Ecem Anagöz, 'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Legnica kentinde organize edilen şampiyonada, klasik yayda mücadele eden Yasemin Ecem Anagöz, finalde Danimarkalı Maja Jager ile karşılaştı.

5-5 sona eren karşılaşmada rakibine beraberlik atışı sonucunda üstünlük kuran milli sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Klasik yayda Fransız Melanie Gaubil ile üçüncülük maçına çıkan Gülnaz Büşranur Çoşkun da yine 5-5 berabere biten mücadeleyi beraberlik atışlarıyla kazanarak bronz madalyayı boynuna taktı.

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Yasemin Ecem Anagöz, Avrupa Şampiyonası
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