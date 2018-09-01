Yasemin Ecem Anagöz, Avrupa Şampiyonası

Milli sporcu Yasemin Ecem Anagöz, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Legnica kentinde organize edilen şampiyonada, klasik yayda mücadele eden Yasemin Ecem Anagöz, finalde Danimarkalı Maja Jager ile karşılaştı.

5-5 sona eren karşılaşmada rakibine beraberlik atışı sonucunda üstünlük kuran milli sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Klasik yayda Fransız Melanie Gaubil ile üçüncülük maçına çıkan Gülnaz Büşranur Çoşkun da yine 5-5 berabere biten mücadeleyi beraberlik atışlarıyla kazanarak bronz madalyayı boynuna taktı.