Müşterisini döven Uber şoförü hakkında dava açıldı!

Geçtiğimiz aylarda Uber aracıyla seyahat eden Birgül E.'nin Basın Express yolunda şoför tarafından darp edilip araçtan atılması olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheli şoför hakkında iddianame düzenlendi.

220 LİRAYA İTİRAZ ETTİ



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı: Birgül E., kızı ile birlikte Sarıyer'den Atatürk Havalimanı'na girmek için Uber uygulamasından araç çağırdı. Şüpheli Uber şoförü Mikail Ü., Birgül E ve kızını Sarıyer'den aldı ve Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktılar. Bir süre sonra müşteki Birgül E. araç uygulama ekranında ücretin 220 lira olduğunu gördü. Kendisinin uygulamadan 100 lira olarak aracı çağırdığını beyan ederek duruma itiraz etti.

YOL KENARINA FIRLATTI



Bunun üzerine Mikail Ü., ücretin kendisi tarafından belirlenmediğini beyan etti. Taraflar arasında tartışma çıktı. Bu esnada müşteki Birgül E., şüpheli şoföre yönelik hakaret ve tehdit içerir sözler söyledi. Bu duruma sinirlenen şoför Basın Ekspres yolu üzerinde aracını durdurdu ve Birgül E.'yi kollarından tutarak araçtan dışarı fırlattı. Birgül E. bu sırada yüzünü yol kenarındaki bariyerlere çarparak yaralandı. Ardından şüpheli şoförün müşterisi olan kadını yumruk ve tekmeyle darp ettiği iddia edildi. Şoför aynı zamanda bu esnada müşteki Birgül E.'ye yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söyledi. Bu anlar müşteki kadın tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Şüpheli şoför tarafından Birgül E.'ye yaptıkları kızı ve o sırada oradan geçen bir taksi şoförü tarafından da doğrulandı.

KEMİKLERİ KIRILDI



Birgül E.'nin alınan adli tıp raporunda, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek, vücudunda kemik kırığına neden olacak şekilde yaralandığı tespit edildi.





3 SUÇTAN DAVA



Şüpheli Uber şoförü Mikail Ü. hakkında 'Kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçları kapsamında hapis cezası istendi. Şüpheli ilerleyen günlerde Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

"AYAĞI TAKILARAK YERE DÜŞTÜ"



Bilindiği gibi olay sonrası gözaltına alınan şoför Mikail Ü. verdiği ifadede, "Basın Ekspres yolu havalimanı istikametinde bayan şahsın hakaretlerine dayanamayıp aracı sağa çektim. Bu şekilde yola devam edemeyeceğimi söyledim. Diğer bayan şahıs araçtan inerek taksi çağırdı. Birgül isimli şahıs da araçtan ineceği sırada ayağı takılarak yere düştü. Düştüğü anı görmedim. Bu sırada ticari taksi sürücüsü bana 'Uber misin?' diye sordu. Taksi sürücüsünden çekindiğim için araca binerek yola devam ettim" demişti.

Müşteki Birgül E. yaptığı açıklamada, "Kızım eğitim için yurtdışına gidecekti. İstinye'deki evimize Uber araç çağırdım. Mesafe ne kadar sürecek diye ve trafik durumuna bakmak için tekrar Uber sistemine girdim. Burada ücretin 220 lira olduğunu gördüm. Çok şaşırdım. Şoförden aracı durdurmasını istedim ve sistemi kapatmasını söyledim. Şoför de bana 'yola çıktıklarını, seyahati iptal edemeyeceğini' söyledi. Polis çağıracağımı söyledim. Polisi aradım, bulunduğumuz noktayı söyledim. Bana sert konuşmaya başladı. Havalimanı bağlantı yoluna girdiğimizde aracı sağa çekti. Şoför de polisi arayarak benden şikâyetçi oldu. Kızım arabadan indi, ben inmedim. Şoföre 'Ben inmeyeceğim, polis gelene kadar burada bekleyeceğim' dedim. Bu sırada Uber şoförü yanıma geldi, beni kolumdan tutup araçtan fırlattı. Ben yere düşüp yüzümü demir bariyerlere vurdum. Yerdeyken beni tekmeledi, üzerime bastı. Göğsüme tekme attı, ayağının izi çıktı. Yüzüm demire çarptığı için burnum kırıldı. Dudağım patladı, yüzüm kanlar içerisinde kaldı. Ben yerde kendime gelemeden Uber şoförü oradan kaçtı" şeklinde konuşmuştu.



