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Bakanı konuştu: 'de açıklayacağız

Bakanı Ziya Selçuk, 'de katıldığı canlı yayında eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Giriş Tarihi: 17.9.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 14:47
Milli Eğitim Bakanı konuştu: 15 Ekim'de açıklayacağız

*'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var. Bu belge bizim yol haritamızı da ortaya koyacak.

*İki ay bir haftadır birçok kişi icraat bekliyor, 'Bir şey yapması lazım artık Ziya Hoca'nın' diyorlar. Sosyal medyada özellikle bunu fark ediyorum. Ben bir bilim insanıyım ve veriyi görmeden bir planlana yapmam. Yani sahayı görmem lazım ve bütün sistemi kabaca bir analiz etmemiz lazım arkadaşlarla.

Bunu yapmadan, akşam düşündüm, sabah şunu yapayım meselesi değil bu. Onun için 15 Ekim'e kadar biraz sabretsin insanlar. Neyi planladığımızı ne yapmak istediğimizi çok daha net olarak ifade etme fırsatımız olacak. Ben bilerek hemen acil icraatlara geçmemeyi tercih ediyorum.

*Öğretmen eğitimi... Birincisi; yeni mezun olacak öğretmen adaylarının eğitiminin yeniden düzenlenmesi ve biraz eski öğretmen okulu tarzı bir öğretmen eğitimine doğru yönelmek söz konusu. İkincisi; mevcut öğretmenlerimize bir hizmet sağlamak, bir katkı sağlamak."

Hem velilerin hem öğrencilerin bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar

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Milli Eğitim Bakanı konuştu: 15 Ekim'de açıklayacağız
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