Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Hainler çözülüyor

Hainler çözülüyor

’nın “Dersim sahası” olarak adlandırdığı Erzurum-Bingöl hattında tepe sorumlularının tamamı öldürüldü, çözülme hızlandı

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018
Hainler çözülüyor
Terör örgütünün sözde "Dersim" ve "Orta saha" olarak adlandırdığı bölgede son 1 yılda faaliyet yürütüen tüm terör sorumluları öldürüldü. Dersim saha sorumlusu İsa Teres, yerine gönderilen Panzer Kemal kod adlı Medeni Sayılgan, yerine gelen Musa Çetiner, yerine gönderilen İbrahim Çoban o isimler arasında yer aldı. 'ye bağlı faaliyet yürüten sözde eyalet sorumluları Mehmet Yakışır ile Barış Öner de öldürülünce bölgeye saha sorumlusu gönderemez oldu. Örgütün bölgeye yeni terörist gönderemez hale geldiği belirlendi.

PANİK TELSİZE YANSIDI
Bu tespit örgütün telsiz konuşmalarına da yansıdı. Kandil'le 23 Eylül günü bağlantı kuran Şoreşger telsiz kodlu teröristin bölgeye sorumlu gönderilmediği takdirde kaçışların hız kazanacağını söylemesi de kayıtlara girdi. Teröritin kaçışların yaşanması halinde çorap söküğü gibi arkasının geleceğini şifresiz açık bir şekilde anlattığı belirlendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hainler çözülüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN