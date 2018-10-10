Son dakika haberi | Adnan Oktar örgütünün 2 numarası Tarkan Yavaş yakalandı

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik 11 Temmuz günü 31 ayrı suç kapsamında operasyon düzenlenmiş 187 şüphelinin yakalandığı operasyon sonrası Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167 şüpheli tutuklanmıştı.

Adnan Oktar suç örgütünün üyesi Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru'nun yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı

Örgütün tepe yönetiminde yeralmasına rağmen bazı isimlere bu operasyon sırasında ulaşılamamıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ve istihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gizlendikleri adresler belirlenen 9 şüpheli için bu sabah operasyon düzenlendi.





Şüphelilerin gizlendikleri 9 adrese baskın yapıldı. Adreslerde Hakimlik kararı ile arama gerçekleştirildi. Şüphelilerin bu adreslerde özellikle sosyal medyayı kullanarak örgütü ayakta tutmaya çalıştıkları belirlendi. Operasyonda Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru'nun da aralarında olduğu 7 kişi yakalandı. Aranan kişilere yardım ettiği belirlenen şüpheliler de gözaltına alındı.

ÇOCUK TACİZİNDEN ULUSLARARASI AJANLIĞA ŞOK SUÇLAMALAR

Örgütün 2 numarası olarak bilinen Tarkan Yavaş hakkında çocuk tacizi, uluslararası ajanlık, rüşvet, silahlı örgüt üyeliği ve FETÖ bağlantısı konularında suçlamaları bulunuyor.

GAZETECİLERİ VE POLİSLERİ TEHDİT EDİYORDU

Adnan Oktar örgütünün firari sanığı Tarkan Yavaş, İstanbul Göktürk beldesinde saklandığı evde Adnan Oktar'a muhalif olan gazetecileri, polisleri ve örgütten ayrılan eski üyeleri tehdit eden videolar çekerek kamuoyuna gözdağı veriyordu. Örgüt sempatizanları aracılığıyla sosyal medya üzerinden yaygınlaştırılan bu videolarla suç işlemeye devam ediliyordu.

Örgütün 2 numarası olarak bilinen Tarkan Yavaş'ın çocuk tacizi, uluslararası ajanlık, rüşvet, silahlı örgüt üyeliği ve FETÖ bağlantısı konularında suçlamaları bulunuyor.