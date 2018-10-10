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Son dakika haberi | örgütünün 2 numarası Yavaş yakalandı

soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yavaş ve yakalandı. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 11 Temmuz’da yapılan baskında gözaltına alınamayan 9 şüpheli hakkında bu sabah yeni operasyon başlatıldı. Gizlendikleri adresler belirlenen 9 önemli şüphelinin hücreleri basıldı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 08:56 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 09:17
Son dakika haberi | Adnan Oktar örgütünün 2 numarası Tarkan Yavaş yakalandı

Suç Örgütü'ne yönelik 11 Temmuz günü 31 ayrı suç kapsamında operasyon düzenlenmiş 187 şüphelinin yakalandığı operasyon sonrası Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167 şüpheli tutuklanmıştı.

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Örgütün tepe yönetiminde yeralmasına rağmen bazı isimlere bu operasyon sırasında ulaşılamamıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ve istihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gizlendikleri adresler belirlenen 9 şüpheli için bu sabah operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin gizlendikleri 9 adrese baskın yapıldı. Adreslerde Hakimlik kararı ile arama gerçekleştirildi. Şüphelilerin bu adreslerde özellikle sosyal medyayı kullanarak örgütü ayakta tutmaya çalıştıkları belirlendi. Operasyonda Adnan Oktar'ın sağ kolu Yavaş ve 'nun da aralarında olduğu 7 kişi yakalandı. Aranan kişilere yardım ettiği belirlenen şüpheliler de gözaltına alındı.

ÇOCUK TACİZİNDEN ULUSLARARASI AJANLIĞA ŞOK SUÇLAMALAR

Örgütün 2 numarası olarak bilinen Tarkan Yavaş hakkında çocuk tacizi, uluslararası ajanlık, rüşvet, silahlı örgüt üyeliği ve bağlantısı konularında suçlamaları bulunuyor.

GAZETECİLERİ VE POLİSLERİ TEHDİT EDİYORDU

Adnan Oktar örgütünün firari sanığı Tarkan Yavaş, İstanbul Göktürk beldesinde saklandığı evde Adnan Oktar'a muhalif olan gazetecileri, polisleri ve örgütten ayrılan eski üyeleri tehdit eden videolar çekerek kamuoyuna gözdağı veriyordu. Örgüt sempatizanları aracılığıyla sosyal medya üzerinden yaygınlaştırılan bu videolarla suç işlemeye devam ediliyordu.

Örgütün 2 numarası olarak bilinen Tarkan Yavaş'ın çocuk tacizi, uluslararası ajanlık, rüşvet, silahlı örgüt üyeliği ve FETÖ bağlantısı konularında suçlamaları bulunuyor.

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Son dakika haberi | Adnan Oktar örgütünün 2 numarası Tarkan Yavaş yakalandı
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