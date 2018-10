Dedektif Savaş Kurtbaba "Ortam temizlenmiş olsa bile karanlık oda yöntemi bulur"

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda akşamüstü Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili olay yeri incelemesine başladı. Emekli Cinayet Masası Dedektifi Savaş Kurtbaba, "Başkonsoloslukta ortam temizlenmiş olsa bile illa gözden kaçırılmış bir detay karanlık oda sistemi ile bulunabilir" dedi

“KAŞIKÇI”, DAHA DOĞRUSU “HÂŞUKCΔ AİLESİ



İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girmesi sonrası dışarı çıkmaması konusunda başkonsolosluktan ayrıldığını söylemişti. Kaşıkçı'nın çıkış görüntülerini ise paylaşmamıştı. Türk yetkililer başkonsolosluğu arama noktasında talepte bulunmuş, ama gerekli izin Suudi yetkililer tarafından verilmemişti. Suudi Başkonsolosu Muhammed Al Utaybi, Reuters'ı başkonsolosluğa almış, dolapları açarak "Bakın Cemal Kaşıkçı burada yok!" demişti. Olay gününden bu yana birçok yeni bilgi gündeme taşınmıştı.

En son Suudi Arabistan ile Türkiye arasında ortak çalışma grubunun kurulması konusunda anlaşma sağlanmıştı. Dün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz telefonla görüşmüş, ortak çalışma grubu oluşturulmasında mutabık kalınmıştı. Suudi ve Türk yetkililerden oluşan ortak çalışma grubu kurulduğu açıklanmıştı.

Olay gününden 13 gün sonra bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Başkonsolosluğu'nun Türk ve Suudi yetkililerin yer aldığı ortak çalışma grubunun olay yeri inceleme uzmanları tarafından başkonsolosluğun incelemesi bu akşamüstü başladı.



OLAY YERİ İNCELEMESİ UZMAN EKİPTEN OLUŞMALI

Başkonsolosluk binasındaki bazı odaların boyandığı, hatta adli tıp uzmanları tarafından konsolosluk binasının tamamen temizlendiği bilgisi basına yansımıştı. Olay yerinde nasıl inceleme yapıldığı, nelere dikkat edildiği ve hangi materyallerin kullanıldığı konusunda Emekli Cinayet Masası Dedektifi Savaş Kurtbaba SABAH'a açıklamalarda bulundu.

Yıllarca cinayet olaylarını çözen Emekli Cinayet Masası Dedektifi Savaş Kurtbaba, olay yerinde suç delili bulmak için olay incelemenin bazı aşamalarının olduğunu kaydetti. Vücut izi, kamera kayıtları ve su giderlerinin aranabileceğini belirten Kurtbaba, olay yeri incelemesinde neler yapılacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiği ve neden akşamüstü aramanın yapılacağı konularında tespitlerde bulundu.



BAŞKONSOLOSLUK ARAMASINDA SINIRSIZ İZİN LAZIM

Savaş Kurtbaba, olay yeri incelemesi ekibinin uzman kişilerden oluşması gerektiğini belirtti. Hatta uluslararası işlerde Olay Yeri Şube Müdürlüğü, Adli Tıp Ekibi, bunun yanında İstihbarat'tan oluşan uzman bir ekibin olması gerektiğini açıkladı.

Başkonsolosluğun aranmasında sınırlı bir iznin değil, sınırsız bir iznin gerekli olduğunu belirten emekli cinayet masası dedektifi, "Gözle kontrolle ortaya çıkarılmaz. Sadece gözle kontrol ile girilecekse başkonsolosluğa girilmemesi gerek. Çünkü o zaman biz onları temizleriz ki, topu bizim kucağımıza atarlar. Derler ki 'Bizim konsolosluğumuzdan bir şey çıkmadı! Cemil Kaşıkçı buradan çıkıp gitmiş' denilir" diye belirtti.



KARANLIK ODA'YI DÜNYADA EN İYİ UYGULAYAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ

Uzman olay yeri inceleme ekipleri başkonsolosluğa girdiklerinde, vücut izi araması yapacağını anlatan Kurtbaba, parmak izi, kan, tükürük, saç teli vb. deliller aranacağını aktardı: "Eğer Başkonsoloslukta Cemal Kaşıkçı ile herhangi biri hakkında bir boğuşma olduysa gözle görülemeyecek bir noktada bu duruyor olabilir. Bu açıdan Karanlık Oda sistemi başkonsolosluktaki olay yeri incelemesinde uzman ekip tarafından uygulanacaktır" dedi.



CİNAYET SONRASI ORTAM TEMİZLENMİŞSE NE OLUR?

Gözle görülmeyen delil bulma için kullanılan Karanlık oda sisteminde önce ışıkların kapatıldığını, ardından kimyasal sprey sıkıldığını belirten Kurtbaba, "Karanlık Oda sisteminde arama yapılacak mekân karartılıyor. Sonra kimyasal sprey sıkılıyor. Bu sprey nerede vücut izi varsa oraya gidip yapışıyor. Mekâna ultraviyole ışın tutulması ile sprey sıkılan oda aydınlatılıyor. Olay inceleme uzmanı gözlükle baktığında nerede hangi vücut izi varsa görüyor. O bölgeyi kesip delil zarfına kaldırarak laboratuvarda kriminal inceleme için gönderiliyor. Ancak bunun yapılabilmesi için kişi hakkında veri olması gerekir" diyerek karanlık oda sisteminin nasıl uygulandığını paylaştı.

Emekli dedektif, "Her ne kadar dezenfekte edilmiş olsa dahi vücut izi bulunabilir. Çünkü bir mekânda ortam temizleyebilirsiniz ama herhangi bir vücut izini gözden kaçırabilir, atlayabilirsiniz. Ama karanlık oda sistemindeki sprey ile uygulama yapıldığında tespit edilebilir. Delil konusunda bir umut var" diyerek delil bulunabileceğini vurguladı.



TÜRKİYE KRİMİNAL LABORATUVARDA AVRUPA'DA BİRİNCİ

Türkiye, "Karanlık Oda" diye uygulanan sistemi dünyada en iyi uygulayan ülkelerden biri olduğunu söyleyen Emekli Cinayet Masası Dedektifi Savaş Kurtbaba, "Polis Kriminal Laboratuvarları ya da Adli Tıp Kriminal Laboratuvarları olsun şu an birinci sıradayız. Ayrıca başkonsolosluk içindeki kamera kayıtlarının hard disklerinin imajlarının alınması gerek. Kamera hangi saat açıldı, hangi saat kapandı hepsi görülebilecek. Hatta başkonsolosluk içinde akıllı saat ile telefondaki uyumun kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.



"BOYA YAPILSA BİLE BULGU ÇIKABİLİR"

Emekli Cinayet Masası Dedektifi Savaş Kurtbaba: "Ortam temizlenmiş olsa bile illa biz iz kalmıştır, karanlık oda sistemi bulur. Ayrıca olay yeri incelemesinde boya tarama cihazı ile duvardaki boyanın değişimine bakılır. Yerdeki halı ve her tür materyal de yer zemin tarama cihazı ile yer zeminde halı, parke, taş… Aklınıza gelebilecek her şeyle ilgili yeni bir değişiklik olmuş mu, tespit edilebilecek. Boyanın altı temizlendi, sonra boyandı ama bir çarpa gözden kaçtı, yine de boya tarama cihazı orayı gösterir. Eğer bir ölüm vakası varsa büyük ihtimal banyo giderlerinden işlem yapılmıştır. Su giderlerine bakılması, alt boruların çıkarılması gerekir. Oralarda da mutlaka kan pıhtısı kalıyor. Numune almak için oralarda da çalışma yapılacaktır" diye ekledi.