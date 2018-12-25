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'nun asılsız iddialarına Bakan Albayrak'tan sert yanıt!

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan CHP Genel Başkanı Kemal 'nun asılsız iddiasına yanıt geldi. Albayrak twitterdan yaptığı açıklamada: "Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail’e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail’e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık" açıklaması yaptı.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 17:29 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 17:46
Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına Bakan Albayrak'tan sert yanıt!

YALAN SÖYLEMEKTEN BIKMADILAR

Twitter'dan açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail'e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail'e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar."

Bakan Albayrak'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına sert cevap "Ben İsrail'e hiç gitmedim. Yalanlarından bıktık!"

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Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına Bakan Albayrak'tan sert yanıt!
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