Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına Bakan Albayrak'tan sert yanıt!

YALAN SÖYLEMEKTEN BIKMADILAR



Twitter'dan açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail'e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail'e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar."

Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail'e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail'e hiç gitmedim.

Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 25 Aralık 2018

Bakan Albayrak'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına sert cevap "Ben İsrail'e hiç gitmedim. Yalanlarından bıktık!"