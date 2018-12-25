KOBİ alacaklarına devlet güvencesi

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Hükümet, KOBİ'leri devlet destekli alacak sigortasıyla güvence altına aldı. İç piyasada sattıkları malın bedelini tahsil edememe riskine karşı alacak sigortası yapılacak. Hazine'nin destek vereceği mikro ve küçük ölçekli işletmeleri kapsayan uygulama daha sonra ihracat yapanları da kapsayacak. Bakanlık milli bir sistem olan devlet destekli alacak sigortası havuzu kuracak. KOBİ'ler tahsil edemediği alacaklarının önemli bir kısmını bu havuzdan karşılayacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KOBİ'lerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı devreye alıyoruz. 1 Ocak'ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ'lerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle alacak sigortasının tarifesi de belirlendi. Buna göre, Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kurulacak. Bu sigortayla işletmelerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak. Sistem ilk aşamada mikro ve küçük ölçekli işletmeleri kapsayacak. Teminat sunulacak işletmeler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda belirlenecek. Sigorta modelinin işletilmesine yönelik operasyonel süreçler Halk Sigorta A.Ş. tarafından yürütülecek. İşlemlerin yönetileceği bilgi işlem altyapısı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından oluşturulacak. Poliçelerin satışı ise sisteme dahil sigorta şirketleri tarafından gerçekleştirilecek.Sigorta şirketleri ve KOBİ'ler, SBM tarafından altyapısı sağlanan skorlama sisteminden prim ve teminat tutarlarına dair bilgiye erişebilecek. Sistem kapsamında, 120, 180 ve 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacak. Primlerin taksitli ödenmesi de mümkün olacak. Peşin ödeme halinde ise yüzde 10 indirim uygulanacak. Risk değerlendirmesi sonucunda, alıcılardan her birine "1 (en düşük riskli)" ile "6 (en yüksek riskli)" arasında skor verilecek.SKORU 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmayacak. Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanacak. Sigorta kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirlenecek.ALACAK sigortası, KOBİ'lerden, başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulan ve Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayanlara sunulacak. Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınacak. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle, belirlenen oranlar kullanılarak hesaplanacak. Tarifelere göre belirlenen prim tutarı sigorta şirketi tarafından tahsil edilecek.PRIM tutarının tamamı peşin ödenirse tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Prim tutarı, en az yüzde 25'i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilebilecek. Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterleri Merkez belirleyecek. Yalnızca yurtiçi satışlardan doğan ticari alacaklara teminat sağlanacak.