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Terör örgütünün ’teki tünel girişleri ve hendekleri görüntülendi

Terör örgütü /'nin 'te kazdığı tünel girişleri ve hendekler görüntülendi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 16:04

Suriye'nin Cerablus kentinin güneyinde bulunan Arap Hasen Seğira köyünün karşısındaki Alavat Dağı'nda PKK/YPG terör örgütüne ait hendekler ile kaçmak için kazdıkları tünellerin girişleri İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Alavat Dağı'nda hendek kazan teröristlerin dağın eteğinde ise tünel açtıkları gözlendi. Terör örgütünün tünelleri kaçmak için açtığı belirtildi.

Öte yandan, teröristlerin hendek nöbeti devam ediyor. İşgal ettikleri evleri karargah olarak kullanan teröristler, silahlarıyla nöbet tutuyor. Toplu halde görüntülenen teröristler, karargahın üzerinde oturup karşı tarafı gözetliyor.

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Terör örgütünün Münbiç’teki tünel girişleri ve hendekleri görüntülendi
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