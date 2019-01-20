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: Terör koridoru oluşturma projesini çökerttik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , "Fırat Kalkanı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik." ifadesini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 20.1.2019 12:55
Fahrettin Altun: Terör koridoru oluşturma projesini çökerttik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılına ilişkin açıklama yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşenleri rahmetle andığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik. Küresel barışa da hizmet eden adımlarla, tehditlere aldırmadan oyunları bozacağımızı gösterdik. Zafere ulaştıran şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz."

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Fahrettin Altun: Terör koridoru oluşturma projesini çökerttik
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