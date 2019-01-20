Fahrettin Altun: Terör koridoru oluşturma projesini çökerttik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılına ilişkin açıklama yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşenleri rahmetle andığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik. Küresel barışa da hizmet eden adımlarla, tehditlere aldırmadan oyunları bozacağımızı gösterdik. Zafere ulaştıran şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz."

Fırat Kalkanı'nın ardından #ZeytinDalıHarekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik.

Küresel barışa da hizmet eden adımlarla tehditlere aldırmadan oyunları bozacağımızı gösterdik.

Zafere ulaştıran şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 20 Ocak 2019