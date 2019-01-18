Külliye'den Fırat'ın doğusu açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 2015 yılından beri çoğu Suriye'nin kuzeyinde planlanan terör saldırılarında 2 binden fazla vatandaşın şehit düştüğünü belirterek, "Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız" dedi.

Fahrettin Altun: Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından, terör örgütü PKK/YPG, DAEŞ ve FETÖ'nün son birkaç yılda Türkiye'de gerçekleştirdiği saldırıların görüntülerinden oluşan bir video paylaştı.

ABD'li senatör Lindsey Graham'ın Türkiye ziyareti öncesinde yapılan paylaşımda Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığına ve haklılığına dikkat çekiliyor.

TÜRKİYE'NİN HER TÜRLÜ TERÖR SALDIRISI İLE MÜCADELE ETTİ



Videoda da son üç yılda PKK/YPG, DAEŞ ve FETÖ terör örgütlerinin 100'den fazla ölümcül saldırısıyla karşı karşıya kalan Türkiye'nin, her türlü teröre karşı mücadele ettiği vurgulanıyor.



Video terör örgütlerinin Türkiye'de gerçekleştirdiği saldırıların kronolojisi ve görüntüleriyle birlikte hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bilgilerinden oluşuyor.

TERÖR SALDIRILARININ ÇOĞU SURİYE'NİN KUZEYİNDE



Terör örgütlerinin 2015 yılından beri 2 binden fazla vatandaşı şehit ettiğini belirten Altun, bu terör saldırılarının çoğunun Suriye'nin kuzeyinde planlandığına dikkati çekti.



Altun, "Milletimiz bu saldırılardan orantısız etkilendi. Adalet yerini bulana kadar yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sınırımızın yanıbaşındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız" ifadelerini kullandı.