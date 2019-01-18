Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Külliye'den Fırat'ın doğusu açıklaması

'den açıklaması

İletişim Başkanı ABD’li Senatör Graham’ın ziyareti öncesinde Türkiye’nin terörle mücadelede kararlılığına ve haklılığına dikkati çeken bir paylaşım yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Sınırımızdaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız" dedi

Giriş Tarihi: 18.1.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 11:34
Külliye'den Fırat'ın doğusu açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 2015 yılından beri çoğu Suriye'nin kuzeyinde planlanan terör saldırılarında 2 binden fazla vatandaşın şehit düştüğünü belirterek, "Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız" dedi.

Fahrettin Altun: Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından, terör örgütü PKK/YPG, DAEŞ ve FETÖ'nün son birkaç yılda Türkiye'de gerçekleştirdiği saldırıların görüntülerinden oluşan bir video paylaştı.

ABD'li senatör Lindsey Graham'ın Türkiye ziyareti öncesinde yapılan paylaşımda Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığına ve haklılığına dikkat çekiliyor.

TÜRKİYE'NİN HER TÜRLÜ TERÖR SALDIRISI İLE MÜCADELE ETTİ

Videoda da son üç yılda PKK/YPG, DAEŞ ve FETÖ terör örgütlerinin 100'den fazla ölümcül saldırısıyla karşı karşıya kalan Türkiye'nin, her türlü teröre karşı mücadele ettiği vurgulanıyor.

Video terör örgütlerinin Türkiye'de gerçekleştirdiği saldırıların kronolojisi ve görüntüleriyle birlikte hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bilgilerinden oluşuyor.

TERÖR SALDIRILARININ ÇOĞU SURİYE'NİN KUZEYİNDE

Terör örgütlerinin 2015 yılından beri 2 binden fazla vatandaşı şehit ettiğini belirten Altun, bu terör saldırılarının çoğunun Suriye'nin kuzeyinde planlandığına dikkati çekti.

Altun, "Milletimiz bu saldırılardan orantısız etkilendi. Adalet yerini bulana kadar yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sınırımızın yanıbaşındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Külliye'den Fırat'ın doğusu açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN