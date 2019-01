Sömürüye doymadılar

BUGÜN NELER OLDU

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal sömürüsünün' sonu gelmiyor. Özdil'in yazdığı ve 2 bin 500 liraya satışa çıkan 1881 adet koleksiyon kitabı "Mustafa Kemal" 4 saat içinde tükendi. Kitabın tükenmesinin ardından hemen karaborsa oluşturan fırsatçılar aynı kitabı bu kez 5 bin ile 1 milyon lira arasındaki rakamlarla satışa çıkardı. Öte yandan Atatürk üzerinden ticaret yapanın yalnızca Yılmaz Özdil olmadığı yakın tarihlerde defalarca ortaya çıktı. Atatürk'e benzerliğiyle 'prim yapmaya kalkan' oyuncu Göksel Kaya ve defalarca benzer Atatürk kitabı yazan yazarlar işi ticarete dökmüş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözleriyle gündeme gelen Müjdat Gezen de iki saatlik ifade sürecini 15 gün içinde kitaba çevirerek ticarete döktü.Sosyal medyada öğrenildiği ilk dakikadan beri tüm kesimlerden tepki toplayan ve "Atatürk Sömürüsü" olarak değerlendirilen Özdil'in kitabının satışı dün gerçekleşti. 9.05'de 1881 adet ile satışı başlayan kitap yaklaşık 4 saat içinde tükendi. Satışın bitmesinin ardından "Atatürk ticareti" yapılmaya devam edildi. İkinci el eşya satış sitesinde kitabın karaborsası oluştu. 2500 liraya alınan kitap 5 bin liradan başlayan 1 milyon liraya kadar satılmaya başlandı. Kitabın satışını gerçekleştiren kullanıcılar "Bu muhteşem kitabı elde etmek için son şansınız. Paha biçilemez muhteşem bir eser" ifadesini kullandı. Öte yandan 2500 liralık satışa bir tepki de Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz'dan geldi.Atatürk sömürüsü üzerinden para kazanma çabasına girenler sadece Yılmaz Özdil'den ibaret değil. Atatürk rantında Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi yazarları başı çekti. Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar yıllarca Atatürk üzerinden para kazandı. Vatana ihanetten yargılanırken firar eden Can Dündar Mustafa Kemal'i anlattığı 'Sarı Zeybek' üçlemesinden para kazanmaya devam ediyor. Sözcü yazarlarından Emin Çölaşan da Atatürk kitabı yazarlarından... Onun da 2018 basımlı "İyi ki Varsın Atatürk" isminde kitabı bulunuyor. Aynı şekilde Sözcü yazarı Uğur Dündar'ın da yazılardan derlenen 2017 basımlı "Ya Atatürk Olmasaydı" isimli kitabı var. Sözcü yazarlarından Sinan Meydan'ın da Atatürk ile ilgili yirmiye yakın kitabı var. Mustafa Kemal'e benzerliğiyle bilinen tiyatrocu Göksel Kaya da basit bir benzerliği ciddi bir ranta çevirdi. Her etkinlikte benzerliğinden faydalanarak boy gösteren Kaya "Atatürk Dedi Ki" isimli bir de kitap çıkarttı.2 saatlik gözaltı süresi üzerinden Atatürkçü kesimi etkileyerek para kazanma derdine düşen Müjdat Gezen de boş durmadı. Halk TV'de katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeler kullanan ve akabindeki süreçte gözaltına alınan Müjdat Gezen de Kemalistler üzerinden para koparmak için kitap yazdı. Yalnızca iki saat kaldığı adliyede yaşadıklarını 'Haddini Bil' ismiyle kaleme alan Gezen de sosyal medyada Özdil kadar tepki topladı.