CHP'li Kıbrısçık Belediye Başkanı Doğan Dağ'ın alkol sefası

Sadece isminde halk olan halktan uzak parti CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor.





MAKAM ARACIYLA ALKOL SEFASI



CHP'li Bolu Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ hafta sonu 14 BK 032 resmi plakalı aracıyla ormanlık alanda arkadaşlarıyla birlikte alkol alırken yakalandı..

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ: BU DEVLETİN ARACI

Olay, dün öğle saatlerinde Bolu çakmaklar mevkiinde bir ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre Kıbrıscık Belediye Başkanı CHP'li Doğan Dağ, yanında bulunan 2 arkadaşıyla birlikte belediyeye ait siyah plakalı resmi araçla ormanlık alana gitti. Doğan Dağ, burada yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte alkol aldı. Bu sırada oradan geçen bir vatandaş resmi plakalı aracı görerek Doğan Dağ'ın yanına gitti. Vatandaş, cep telefonu ile de kayda girip, "Başkanım kolay gelsin. Aklımıza takılan bir şey oldu. Bu araç devletin aracı. Sizin yaptığınız güzel bir şey mi?" diye sordu. Başkan Doğan Dağ da, "Bazen de bir kendimizi rahatlatmamız gerekmiyor mu? Böyle bir hakkımız yok mu?" diye yanıt verdi. Bunun üzerine vatandaş, "Yok. Sizin öyle bir hakkınız yok. Bugün Pazar. Tatil günü. Bu araç senin şahsi aracın değil. Senin şahsi aracınla olabilir. Bu size halk tarafından tahsis edilmiş bir araç. Hafta sonu bu şekilde kullanamazsınız." dedi.

Elinde bardaktaki içkiyi tutan Başkan Dağ, "Siz belediye kanununu biliyor musunuz? Ben 24 saat görevdeyim." dedi. Vatandaş da "Vodka, viski belediyenin kanunu bu mu?" dedi

CHP'li Kıbrısçık Belediye Başkanı Doğan Dağ'ın makam aracı ile alkol sefası kamerada!