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ile arasında kritik görüşme bu akşam

Genel Başkan Yardımcısı ile Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyetler, Cumhur İttifakı kapsamında bugün görüşecek.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 11:11
AK Parti ile MHP arasında kritik görüşme bu akşam

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve MHP heyeti bir araya gelecek.

AKŞAM SAATLERİNDE GÖRÜŞECEKLER

Özhaseki ve Durmaz başkanlığındaki heyetler, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bazı il ve ilçe belediye başkan adayları üzerine bugün akşam saatlerinde tekrar görüşecek.

Son yapılan anket sonuçlarına göre MHP'nin öne çıktığı yerlerde AK Parti'nin, AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerde ise MHP'nin belediye başkan adayını çekmesi bekleniyor.

Görüşmede meclis üyelerinin durumunun da ele alınacağı ifade edildi.

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AK Parti ile MHP arasında kritik görüşme bu akşam
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