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Kılıçdaroğlu'ndan ittifak itirafı: Herkesle yaptık!

HDP ittifakına oluşan tepkilere cevap vermekte güçlük çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı yalanlayamayınca konuyu genele yayma yöntemini denedi ve HDP ittifakına ilişkin tepkilere cevaben "Herkesle ittifak yapıyoruz" diyebildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 10:19
Kılıçdaroğlu'ndan ittifak itirafı: Herkesle yaptık!

HDP ortaklığı ile uzun süredir kendi seçmeninden ve parti yönetiminden aldığı tepkilerle boğuşan ve adeta genel merkezi bir kaosun içerisinde bırakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelen bu eleştirilere dün İzmir'de kaçamak ve politik bir cevap verme ihtiyacı duydu.

"HERKESLE YAPTIK"

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili olarak, "Bizi zaman zaman eleştiriyorlar, şununla ittifak yaptınız... Sandıkta bütün seçmenlerle ittifak yapıyoruz. Türkiye'yi bu sefaletten el birliğiyle kurtaracağız. Birlikte Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu'ndan ittifak itirafı: Herkesle yaptık!
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