Kılıçdaroğlu'ndan ittifak itirafı: Herkesle yaptık!

HDP ortaklığı ile uzun süredir kendi seçmeninden ve parti yönetiminden aldığı tepkilerle boğuşan ve adeta genel merkezi bir kaosun içerisinde bırakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelen bu eleştirilere dün İzmir'de kaçamak ve politik bir cevap verme ihtiyacı duydu.

"HERKESLE YAPTIK"

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili olarak, "Bizi zaman zaman eleştiriyorlar, şununla ittifak yaptınız... Sandıkta bütün seçmenlerle ittifak yapıyoruz. Türkiye'yi bu sefaletten el birliğiyle kurtaracağız. Birlikte Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.