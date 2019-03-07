Anaların kınalı kuzularını YPG şehit etmedi mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'de beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği YPG bize mi saldıracak?" şeklindeki sözlerine tepkiler büyüyor. Zeytin Dalı Harekâtı'nda Hatay'dan Suriye'ye geçerken, arkadaşlarıyla kameralara, "Düğüne gidiyoruz" diye seslenen Uzman Çavuş Enes Sarıaslan (24), 10 silah arkadaşıyla birlikte YPG'li teröristlerin saldırısında şehit düşmüştü. Şehidin Adıyaman'da yaşayan babası İmam Sarıaslan SABAH'a konuştu:

Kılıçdaroğlu, sen hangi ülkenin vatandaşısın? Analarının kınalı kuzuları Enes'leri YPG şehit etmedi mi? Kılıçdaroğlu, oy için şehitlerin kemiklerini, ailelerinin de yüreklerini sızlatıyor. Kılıçdaroğlu sandıkta kaybettiği umudunu Kandil'in PKK'sına Suriye'nin YPG sine, ABD'nin FETÖ'süne bağladı. Koltuk uğruna bu teröristlere vermediği taviz kalmadı. Bu ülkeyi, bu milleti yok sayarak tüm değer yargılarını kaybetti. Sandıklar Kandil'de ya da Münbiç'te değil, Türkiye'deki şehirlerde kurulacak.

Evlatları PKK/YPG'nin kurşunlarıyla şehit olan bu millet, Kılıçdaroğlu na öyle bir ders verecek ki yıkılan sandık enkazının altında kalacak. Kılıçdaroğlu'nun Türkiyeli olduğuna inanmıyorum. Türkiyeli olan, Türk bayrağı altında doğup büyüyen biri nasıl olur da teröristlere arka çıkar? Kılıçdaroğlu'nu acil psikoloğa göstermeleri gerek. Böyle giderse yakında, oy için, PKK/YPG kıyafeti giyip dolaşmaya başlayacak. Evlatlarımıza kurşun sıkan teröristlere arka çıkan Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılarak yargılanmalı ve çok sevdiği Demirtaş'ın yanına konmalı.

Kılıçdaroğlu bir şehit ailesi ile karşılaştığında onların yüzüne nasıl bakacak? Tek vatan, tek bayrak deyip ülkeyi sevmek varken bölüp parçalamak isteyenlere sahip çıkarak CHP'yi teröristlerin arka bahçesine çevirmesine, partililer nasıl müsaade ediyor? Kılıçdaroğlu istediği kadar bebek katilleri teröristlerle bir olsun. Kirli ittifaklar kursun. Selahattin Demirtaş'a özgürlük istesin. Şehit Enesler'in emaneti bu vatanı ne Kılıçdaroğlu'na ne de birlikte kirli ittifak kurduklarına teslim etmeyeceğiz.



"31 MART'TA TARAFIMIZ CUMHUR İTTİFAKI"

Gazıantep'te bir araya gelen Şehit Aileleri Derneği, Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ile Gaziler Vakfı Gaziantep Şubesi yönetici ve üyeleri terör yandaşlarıyla işbirliği yapan partilere tepki gösterdi. Gaziler Vakfı Şube Başkanı Mehmet Yeter, "Sen kalkıp teröristlerle bir arada olacaksın, onların programına uyacaksın, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kastedenlere 'Kardeşim' diyerek gözlerinden öpeceksin. Biz de sizi bir yumrukta sandığa gömmek için bir araya geldik. 31 Mart'ta tarafımız Cumhur İttifakı" dedi. Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hamza Bayındır ise, "Bir yerlerden aferin almak, 3 kuruş para kazanmak için vatanı satmaya çalışanlara karşı duracağız. Evlatlarımızın kanı yerde kalmaz. Onların bedduası teröristlerle işbirliği yapanları iflah etmez. Düşmanla işbirliği yapıp şehitlerin kemiklerini sızlatacağınıza gelin dünyanın tanıdığı bir liderimiz var, onun etrafında birleşin" diye konuştu.



BU ROKETLERİ EVİMİZE KİM ATTI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YPG bize mi saldıracak?" sözlerine tepki büyüyor. PKK/YPG'li teröristlerin Zeytin Dalı Harekâtı sırasında attığı roketle Kilis'teki evi yıkılan Ayşe Kurt (72) "Kılıçdaroğlu'na soruyorum: Bu roketleri, bombaları evlerimize kim attı? Askerlerimizi, sivilleri kim şehit etti? O roketin parçalarını halen evimizin bodrumunda saklıyoruz. İsterse gelsin gösterelim" dedi. Ayşe Kurt kalp hastası. Kanser hastası olan eşi Hannan Kurt (81) ise yoğun bakımda. Ayşe Kurt, evlerine roket düştükten sonra "Devletimiz ayaktaysa bizim evlerimiz yıkılmış önemli değil" demişti. Çiftin 3 katlı evinde 43 bin liralık ağır hasar tespit edilmiş, ev devlet tarafından onarılmıştı.





Mehmet BONCUK/Emir SOMER/Sırrıberk ARSLAN- Metin HARIKÇI/SABAH

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