Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Yenimahalle'deki konuşmasından satırbaşları:



"TAKSİM'DEKİ YÜRÜYÜŞ İZİNSİZ"

Taksim'deki Kadınlar Günü yürüyüşünden görüntüleri izleten Erdoğan, "Siz bu ezan düşmanları ile berabersiniz. Meral Hanım siz ezan düşmanları ile berabersiniz. HDP'yi söylememe zaten gerek yok. Üzülerek söylüyorum ki saadet de onlarla beraber. Bayrağımızı yakanlar bunlar. Bu dörtlü çete bunlarla beraber mi? Ezanımıza tahammül edemeyenler bunlar. Utanmadan CHP'nin sözcüsü 'Onlar düdükleri polise karşı öttürdüler' diyor. Siz kimi aldatıyorsunuz? Bu milleti enayi mi zannediyorsunuz?" diye konuştu. Erdoğan, toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili kanunu hatırlatarak 8 Mart günü İstanbul Valisi'ne izin alıp almadıklarını sorduğunu, gösterinin izinsiz düzenlediği yanıtı aldığını söyledi. Erdoğan, "Bir işgal hareketine girmek istediler" dedi.

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Veysel Tiryaki kardeşimi tanımak için Altındağ yeter. 3 dönem kuralı sebebiyle dördüncü dönem orada aday yapmadık. Şimdi artık hizmetin ihtiyacı olduğu önemli ilçelerden biri olarak bir yer değişikliğine gitmemiz lazım. Onun için de en uygun yer Yenimahalle dedik. Büyükşehir adayımız Mehmet Özhaseki'yi anlatmaya gerek de duymuyorum. Belediyecilikte sembol bir isimdir. Beş dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı. Özellikle de o çukur, kanal açıldığı Güneydoğu var ya… Oraları elden geçirdi.

"SÜREKLİ KAYBEDEN BİR ADAY"

Ankara'ya tecrübe yakışır. Yenimahalle'ye vizyon yakışır dedik. Peki muhalefet ne yaptı? Tencere yuvarlanır kapağını bulur. Bay Kemal de büyükşehirde tam kendisi gibi birini buldu. 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı. Daha önce iki kez yenilmiş hatta geçmişte belediye başkanlığı yapmış bir yerde bile yüzde 10'u zor aşmış birini aday yaptı. Seçimden sonra CHP'nin kapısına uğramayıp, alengirli işlere bulaşan bu şahsı adayımız diye Ankaralıların karşısına çıkardılar.

"HDP NEDEN ADAY ÇIKARMADI?"

Neden HDP'nin Ankara'da aday çıkarmadığını millete izah etmiyorlar. Başka yerlerde adayı olan bu partinin Ankara'da aday göstermediğine açıklık getirmiyorlar? Bölücü örgütün uzantılarını CHP, sözde İYİ Parti listelerinden belediyelere sızdırmak için yaptıkları kirli pazarlıklardan söz etmiyorlar. Bunu yapmadıkları gibi bir de utanmadan her gün bize saldırıyorlar. Bunu yapmadıkları gibi bize kara çalıyorlar.