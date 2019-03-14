Çöp skandalının ardından… Şişli Belediyesi’nde makam odasına haciz!

Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. avukatları Ece Ekinci ve Dursun Küçük tarafından, Şişli Belediyesi'ne yaklaşık yarım milyonluk icra takibi başlatıldı. Yapılan icra takibi sonrası Belediye borcu ödemek istemedi. Bunun üzerine iki avukat, 7 Mart günü saat 11:00 sıralarında Şişli Belediyesi'ne hacze çıktı.

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MAKAMA HACİZ

İcra Müdür yardımcısı ve alacaklı avukatlarınca başlatılan haciz işlemleri sırasında, Belediye Başkan yardımcısı makam koltuğu ve masası, 4'lü misafir koltuğu ve sehpası, makam arkasındaki dosya dolabıyla birlikte masa üstünde bulunan dizüstü bilgisayar haczedildi.

BAŞKAN YARDIMCISI YEDİEMİN OLDU

Haciz devam ederken, belediyenin çalışanlarının 20 adet masaüstü bilgisayara el konuldu. Resmi kurum olan belediyenin haczedilen gayrimenkulleri, kamu hizmetini aksatmamak adına başkan yardımcısı Mehmet Çakal'a, 'Yediemin' sıfatıyla teslim edildi. Belediye veznesindeki 50 bin liraya el konularak haciz 14.00 sıralarında sonlandırıldı.

Bilindiği gibi CHP'li Aydın Didim Belediyesi'nde Belediye Başkanı'nın makam aracı ve makam koltuğuna da Nehirsan İnşaat isimli firmaya olan borcu sebebiyle haciz işlemi uygulanmıştı.