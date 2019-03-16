Son dakika! Başkan Erdoğan: Haçlı bozuntularına sesleniyorum, başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da halka hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

BAŞARAMAYACAKSINIZ, BU ÜLKEYE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKSİNİZ

Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada adaletin, barışın timsali olmayı sürdüreceğiz. Buradan Gaziosmanpaşa'dan bize saldıran haçlı bozuntularına sesleniyorum. Fatih'in emaneti bu güzel şehirden bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayanlara sesleniyorum. Başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Türkiye'nin yükselişini engelleyemeyeceksiniz. Siz istemeseniz de biz zalime zalim, katile katil, teröriste terörist demeyi cesaretle sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz"

KILIÇDAROĞLU TERÖRÜN İSLAM'DAN KAYNAKLANDIĞINI SÖYLEYECEK KADAR SEVİYESİZ BİR ADAM

Kılıçdaroğlu Terörün İslam'dan kaynaklandığını söyleyecek kadar seviyesiz bir adam, zelil bir adam. Sen kimden yanasın? Domuzdan yana mısın, bu milletten yana mısın? Hale bak...

YENİDEN BİR HAÇLI-HİLAL MÜCADELESİ İSTEMİYORUZ

Yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur, bunu da açıkça söylüyoruz. (Yeni Zelanda'daki saldırıyı yapan terörist) Tüfeklerin üzerine yazmışsın, onlar geçmişte kaldı, şimdi artık başka bir dünya var.

EY NETANYAHU, OĞLUNUN KULAĞINI ÇEK

Tüm dünyanın göz bebeği olan İstanbul'a 'Konstantinapol' ifadesini kullanan ey Netanyahu, oğlunun kulağını çek. Eğer bu konuda biraz daha ileri giderseniz terbiye metotlarımız farklıdır, sizleri o tür de terbiye etmesini biliriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gaziosmanpaşa'da vatandaşlara hitap etti