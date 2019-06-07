Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Bu hakkı ilgisi olmayanlara yedirmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İstanbul'daki belediye başkanlığı seçimi için parti teşikilatımızın çalışmaları var. İstanbul dışına çıkan vatandaşlarımızın bu seçim için geri dönüşleri çok önemli. Bu demokratik görevlerini İstanbullu hemşehrilerimin yerine getireceğini umuyorum. En az kayıpla İstanbul'da sandıklarda seçmenlerimiz görevini yerine getirecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj "Bu hakkı ilgisi olmayanlara yedirmeyiz"

DOĞU AKDENİZ'DE GELİŞMELER

"Münhasır ekonomik bölgelerde Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin Türk soydaşlarımızın hakkını sonuna kadar savunmakta kararlıyız. Yeni aldığımız sondaj gemileri olsun, arama gemilerimiz olsun bölgeye intikal ediyorlar. Onları koruma noktasında silahlı kuvvetlerimizin fırkateynleri bölgede."

"Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm neması, yani bu petrol noktasında olabilir başka olabilir, bunların hepsinde Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa aynı şekilde uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse kusura bakmasın biz hiç ilgisi alakası olmayanlara da yedirtmeyiz. Diplomatik ilişkilerimiz var. Bize ait olan loblar var."

AF YASASI

"Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız."