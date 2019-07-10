Ekrem Kızıltaş ve İsmail Çağlar'dan Ertuğrul Özkök'e çok sert tepki!

Medya Derneği Başkanı Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Ertuğrul Özkök'ün bugünkü köşe yazısında SETA'nın yayınladığı rapora ilişkin skandal ifadelerine çok sert tepki gösterdi.

SETA'nın çalışmasının objektif değerlerle hazırlanmış bir rapor olduğunu vurgulayan Kızıltaş, Ertuğrul Özkök'ün bu rapora "Andıç" diyerek büyük bir çarpıtma yaptığını açıkladı.



Ekrem Kızıltaş

ERTUĞRUL ÖZKÖK O İFADEYİ KULLANARAK DURUMU ÇARPITMAYA ÇALIŞIYOR

SETA'nın çalışmasında; Türkiye'de yayın yapan yabancı devletlerin yayın kuruluşlarının, Türkiye'nin meselelerine nasıl baktığını ve Türkiye'de bazı isimlerin bu yabancı basın kuruluşlarıyla arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu ilişkiyi de objektif bir gözle sadece durumun fotoğrafını ortaya koyarak belirtmişlerdir.

Yani Özkök'ün söylediği gibi ortada Andıç denilebilecek bir şey yok. Bu tamamen durumu çarpıtma amacıyla kullanılan bir kavramdır. Özkök'ün elma ve armutları karıştırması utanç verici.

SETA SADECE DURUM TESPİTİ YAPMIŞTIR

SETA bu raporu ile tamamen uluslararası yayın kuruluşlarının Türkiye'deki politik durumlarına baktı. Onların herkese açık tweetlerini analizlediler. Yabancı yayın kuruluşlarının Türkiye'deki olayları nasıl yorumladığını gözlemlediler.

Bu rapora fişleme diyorlar ama zaten internete girdiğimizde bunları rahatça görebiliyoruz. Burada dediğim gibi objektif bir tablo vardır. Eğer burada bir rahatsızlık duyuluyorsa, yaptıklarının demekki doğru olduğuna inanmıyorlar.

Andıçlar zamanında çok büyük yalanlar ve iftiralar ile oluşturuldu burada kesinlikle öyle bir şey yok.



İsmail Çağlar

İSMAİL ÇAĞLAR: ERTUĞRUL ÖZKÖK İSTEYEREK ANDIÇIN ORGANİZATÖRÜ OLDU

SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar, Eruğrul Özkök'ün skandal yazısı sonrası SABAH.COM.TR'YE özel açıklamalarda bulundu. İşte Çağlar'ın açıklamaları:

Ertuğrul Özkök geçmişte Andıç denilen tuzağa düştüm diyor. Ancak kendisi o tuzağa düşmedi. Bile isteye andıçın organizatörü oldu. Kaldı ki Andıç kendisinin tek cürmü değil.

411 el kaosa kalktı manşetinde de tuzağa mı düşmüştü? Örnekler çoğaltılabilir ama Türkiye'nin tecrübe ettiği her antidemokratik sürecin bizzat suç ortağı olmuş Ertuğrul Özkök kimseye demokrasi dersi verecek durumda değil.

SETA raporunun fişleme olduğunu söylüyor ama sebeplerini, neden fişleme olduğunu açıklamıyor. Geçmişten beri yaptığı tetikçiliğini şimdi SETA için yapıyor.

Hiçbir somut iddia ortaya koymadan raporun fişleme olduğunu söylüyor. Bugün belki geçiştirirsiniz ama 3-5 yıl sonra geçiştiremezsiniz diyerek tehdit ediyor. Yıldırmaya çalışıyor, göz korkutmak istiyor.