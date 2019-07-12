Afrin’de kanlı sabah: 13 ölü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Afrin kent merkezindeki Kuzel ile Basut köylerini birbirine bağlayan kavşakta sabah saatlerinde bomba yüklü tanker infilak ettirildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü, çok sayıda ev, iş yeri ve aracın hasar gördüğü patlamanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanelere kaldırılan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla yaralıların tedavisi sürerken, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Patlamadan sonra Afrin kent genelinde önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Kente giriş ve çıkışlar kapatıldı. Terör örgütü PKK/ YPG unsurlarınca düzenlendiği belirtilen saldırının faillerinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. Saldırı sonrası Afrin ve çevresinde bulunan TSK'ya ait üslerde de önlemler artırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i terör örgütü YPG/ PKK'lılardan arındırmıştı. Ancak ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde halen mevcut olan terör örgütü, Afrin'de zaman zaman terör saldırıları düzenliyor.

Afrin'de bombalı saldırı: 11 ölü 35 yaralı