Bu kararı verenlerin vicdanı rahat mı?

Anayasa Mahkemesi'nin, Güneydoğudaki hendek operasyonlarıyla ilgili yapılan ve teröristlere destek veren Barış Bildirisi'ne imza atan akademisyenlerle ilgili verdiği hak ihlali kararı, en çok şehit ailelerini üzdü. Şırnak'ta 7 Ekim 2007'de terör örgütü PKK'lılar tarafından düzenlenen saldırıda terhisine 20 gün kala 12 arkadaşı ile birlikte şehit düşen Piyade Onbaşı Kasım Aksoy'un Şanlıurfa'daki cenazesinde amcalarının kucağında yalın ayak ve yırtık çorapla görüntülenen kızları Güneş ve Zeliha Aksoy, karara tepki gösterdi.

Şimdi okula giden şehit kızları 15 yaşındaki Güneş Aksoy ve 14 yaşındaki Zeliha Aksoy kardeşler, "Bu karar bizi bir kez daha yaraladı. Çünkü o kararı verenlerin babaları şehit olmadı, bizim babamız şehit oldu. Biz babasız kaldık. Önümüzde bayram var. Onlar çocukları ile bayramı geçirecekler. Biz ise babasız bayram geçireceğiz. Bizim babamız şehit düşerken bu kararı verenler evlerinde rahat rahat yatıyordu. Şimdi de rahat rahat karar veriyorlar. Bu kararı alırken vicdanları hiç sızlamadı mı? Onların çocukları kendilerini bizim yerimize koysunlar. Karar sadece bizi değil, tüm şehit ailelerini derinden üzdü" dedi.

Şehidin eşi Fatma Aksoy ise "Acıyı, o kararı verenler değil biz çekiyoruz. Ömür boyu da çekeceğiz. Kızlarım babasız kaldı. Kararı verenleri Allah'a havale ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU