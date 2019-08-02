72 bin hacı adayı kutsal topraklarda

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan yüzbinlerce Müslüman, hac görevini ifa etmek üzere kutsal topraklara geliyor. Türkiye'den ilk kafilenin 5 Temmuz'da yola çıkmasıyla başlayan süreçte Türk hacı adaylarından dün itibarıyla 72 bini kutsal topraklara ulaştı. Türk hacı adaylarının 63 bin 948'inin Mekke'ye, 7 bin 127'sinin de Medine'ye intikali sağlandı. Son hacı kafilesinin 5 Ağustos'ta İstanbul'dan yola çıkmasıyla bu yıl hac görevini yerine getirmek için 85 bin civarında Türk hacı adayının kutsal topraklarda buluşması bekleniyor.

Kutsal topraklara ulaşan hacı adayları, otellerine yerleştikten sonra ihramlarıyla Kâbe'yi ziyaret ediyor, Mescidi Haram'a gidip ilk duayı yapıyor. Hacı adayları, Kâbe'de dua ettikten sonra umreye niyet edip Hacerül Esved'i selamlayarak tavafa başlıyor. Kâbe'yi tavaf ettikten sonra 2 rekât tavaf namazı kılıp Mescidi Haram ve say alanındaki Zemzem suyundan içiyor.

Aralarında Türk hacı adaylarının da bulunduğu Müslümanlar, Mekke'de İslam'ın doğuşuna tanıklık eden kutsal mekânları ziyaret ediyor. Bu mekânların başında, son peygamber Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası yer alıyor.

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