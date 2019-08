Başkan Erdoğan’dan, Fırat’ın Doğusuna operasyon sinyali: Suriye’de çok farklı bir aşamaya geçeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11. Büyükelçiler Konferansı için Ankara'ya gelen büyükelçilerle öğle yemeğinde biraraya geldi.

Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

VİCDANI OLMAYANIN AHLAKI OLMAZ

Dünyamız diplomaside büyük bir dönüşümden geçiyor. Eski dönemin kalıplarıyla günümüzü değerlendirmek artık mümkün değil. Devletlerin zamanın ruhunu iyi okuması ve buna göre politikalar belirlemesi gerekiyor. Bu değişim öngörülmezliği artırmakta, karar alıcılar bakımından yeni riskleri beraberinde getirmektedir. Sistemden ziyade sistemsizlikle karşı karşıya kaldığımızı söylemek zorundayız. Son günlerde uluslararası gündemi meşgul eden ticaret savaşlarını da bu sistemsizliğin bir parçası olarak görüyorum. Suriye'de Libya'da Yemen'de Myanmar'da çocuklar ölmeye devam ediyorsa, terör elebaşıları Başkanlık Saraylarında ağırlanıyorsa, Birleşmiş Milletler'de eli kanlı katilleri meşrulaştırmak için özel çaba gösteriliyiorsa burada sistem sorunu vardır. Bu çağda hiç kimse başkasından bana ne deme lüksüne sahip değildir. Vicdanı olmayanın ne ahlakı ne kutsalı ne de tutarlılığı olur. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in 'Yurtta sulh cihanda sulh' arzusu ancak girişimci, aktif, cesur bir dış politika vizyonu ile gerçeğe dönüştürülebilir. Çünkü barış savaştan çok daha fazla bedel ister. Çok daha sabır, emek, gayret, çaba ister. Barışı korumak uzun soluklu çetin bir mücadeleyi gerektirir. Biz kolayın değil zorun tarafındayız. Tribünden seyreden değil hadiselerin içinde yer alan onları yönlendiren aktörler olmalıyız. Türkiye bölgesinin barış ve huzuru için de inisiyatif almak zorundadır. Gerektiğinde diyalog ile yumuşak güç unsurları ile zorlayıcı diplomasi araçlarıyla gerekirse fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi savunacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Fırat'ın doğusuna harekat mesajı

ABD'DEN MÜTTEFİKE YARAŞIR ADIMLAR ATMASINI BEKLİYORUZ:

60 yılı aşkın NATO üyeliğimizi güvenlik politikamızın ana sütunu olarak görüyoruz. Angajman ve diyalogda ısrarcı olduk. Türkiye müttefikleri olmadan milli bekasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme hakkına sahiptir. NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den de bu çerçevede gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz. Suriye'li kardeşlerimizin güven içinde yaşayacağı bir barış koridorunu kuracağız.



AĞIR SİLAHLAR VERİLİYOR:

Güney sınırımızda büyüyen müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen bu yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendisi emniyette hissedemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz.

"S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut delil yoktur"

KİMSE KİMSEYİ ALDATMASIN:

S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir veri yoktur. Daha önce birçok ülke bunları satın almıştır. S-400'ler üzerinden Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin sorgulanması yanlıştır. S-400'lerle birlikte Türkiye, stratejik değil tamamen ticari bir adım atmıştır. Biz ortak komite dahil her türlü çabayı sergiledik. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye adil davranılmadığına yönelik açıklaması bunun teyididir. Sayın Trump'ın S-400 konusunun Türkiye-ABD ilişkilerini esir almasına izin vermeyeceğini umuyorum. Amerika'dan gerek FETÖ elebaşılarının ülkemize iadesi, gerek PKK/YPG terör örgütünün silahlandırılmasına son verilmesi için net adımlar bekliyoruz.



AB TÜRKİYE'Yİ KAZANMALI:

AB'ye tam üyelik hedefimizin sürdüğünü belirtmek istiyorum. AB, küresel bir aktör olmak istiyorsa Türkiye'yi kazanmalıdır. Vize serbestisindeki kalan son 6 kriteri de suratle çözerek vatandaşlarımızın hak ettiği rahatlığı sağlamak istiyoruz. Yargı reformu bunun çok önemli bir adımı olacaktır. AB'nin de Gümrük Birliği güncelleme görüşmelerine başlamasını ve fasıllardaki engellerin kaldırılmasını bekliyoruz.







TÜRKAKIM PROJESİNDE SONA GELDİK:

Rusya ile hem Suriye'de hem de ticaretten enerjiye çok geniş bir yelpazede yakın işbirliği içerisindeyiz. Türk Akımı projesinde artık sona geldik. Akkuyu Santral projesi de planlandığı gibi yürüyor. Soçi mütabakatıyla İdlib'de büyük bir insani trajedinin önüne geçti. Anayasa komitesi kurulma çalışmaları tamamlanmak üzeredir.



PKK DENİLEN ÇIBAN BAŞINI IRAK'TAN KOPARIP ATACAĞIZ:

Komşumuz Irak'ın barış ve huzuruna da büyük önem veriyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğü ve istikrarına verdiğimiz önemi, sadece sözle değil, eylemlerimizle de açıkça ortaya koyduk. Buradan Irak Türkmenlerine selamlarımı iletiyor, Türkiye olarak daima yanlarında olacağımızı belirtmek istiyorum. PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararılıyız. Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Harekatı hedeflerimize uygun şekilde ilerliyor.







İRAN'A YAPTIRIMLARIN İŞE YARAMAYACAĞINA İNANIYORUZ:

İran'a yönelik azami baskı poltikası, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin ekonomilerine zarar veriyor. İran'da da yaptırımların işe yaramayacağına inanıyoruz.



FİLİSTİN'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VİZYONU:

Filistin meselesi bölgemizin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Bölgede kalıcı barışın temeli olan, iki devletli çözüm vizyonu tehdit altındadır. İsrail'in yanı sıra bazı dış aktörlerin müdahaleleri de barış umutlarını yaralıyor. Filistinlilerin vazgeçilmez haklarını gözardı edecek hiçbir plan kabul görmeyecektir. Türkiye olarak Filistin meselesinde sonuna kadar adalet ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz.







HER GÜN SALDIRI HABERLERİ ALIYORUZ:

Bu yıl içinde Yeni Zelanda'da, geçtiğimiz günlerde ABD'de yaşanan silahlı eylemler ırkçı terörün geldiği boyutları gösterdi. Ne 2017'deki Reijvik katliamını ne de 52 kardeşimizi şehit verdiğimiz Christchurch katliamı Neo-Nazi tehdidini göstermiştir. Solingen'de vatandaşlarını katliamlara kurban vermiş bir milletiz. Hemen her gün Avrupa'daki vatandaşlarımıza yönelik saldırı haberleri alıyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı korumak bizim görevimizdir. NSU cinayetlerinde, bütünüyle olduğu gibi birilerinin bu tür cinayetleri dönerci cinayetleri tarzı yaftalarla önemsiz hale getirmesine müsade edemeyiz. Görev yerinizdeki Türk diyasporasına kol kanat germenizi istiyorum.



HAK VE HAKLIDAN YANA TARAFIZ:

Mursi'nin ölümündeki sır perdesi kalkmadan, Kaşıkçı cinayetinin sorumluları hesap vermeden mahşeri vicdan rahatlamayacak. Biz hasım üretmiyoruz, sadece hak ve haklıdan yana tarafız.







HEDEFLERİMİZLE BULUŞACAĞIZ

Asya'nın dış politikamızdaki ağırlığı giderek artıyor. Bölgeye yönelik 'Yeniden Asya' adıyla bir açılım yapmaya hazırlanıyoruz. Son 17 yılda diplomatlarımızın özverili çalışmaları ülkemizin önünde yeni ufuklar açtı. Türk dış politikası güç, itibar kazandı. Daha evvel varlık gösteremediği bölgelere açılım sağladı. İhracatımız cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına ulaştı. Türkiye'yi hedef ve hayalleriyle mutlaka buluşturacağız.



SABOTAJ GİRİŞİMLERİNE KAYITSIZ KALAMAYIZ

KIBRIS ve Doğu Akdeniz'de istikrar ancak Türkiye ve KKTC'nin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle mümkün. Bu bölgedeki gasp ve sabotaj girişimlerine kayıtsız kalamayız. Hem ülkemizin hem de Kıbrıslı Türklerin meşru haklarını sonuna kadar koruyacağız. Afrika ile ilişkilerimizde de yaşanan ivme artarak devam ediyor.