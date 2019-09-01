Hayallerimizi çaldılar

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BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla işten çıkarılan işçiler, haklarını geri kazanıncaya kadar sürdürecekleri mücadelelerinde beşinci güne girildi.Dün de oturma eylemlerine devam eden işçiler Diyarbakır'a giden Ekrem İmamoğlu'nu sorunları çözmek yerine kaçmakla itham etti. İşçiler, "Her şey böyle mi güzel olacaktı?", "İşçiyiz, bankamatik memuru değiliz.", "Ekmeğimiz için beklemeye devam.", "İşçiyiz, haklıyız." yazılı dövizler taşırken, "Derdimiz ekmek, hak, hukuk, adalet.", "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız.", "İşçiler burada, namus sözü nerede?" şeklinde slogan attı. AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç da İBB önüne gelerek mağğdur işçilerle buluştu. İşçilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. İşçiler, haksız şekilde işten çıkarıldıkları belirtirken, Dalkılıç'a iş haklarının feshedildiğine dair SMS'i gösterdi.İSTGÜVEN A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan işçilerden Ebubekir Genç, "Sayın İmamoğlu'nu, bakan ve milletvekillerimizi buraya davet ediyorum. Sadece bir parti değil. Tüm partilerimizi davet ediyoruz. Bizim bir ülkemiz var. Ben bu belediyenin mensubuyum. Ekmeğimi yine bu belediyeden bekliyorum. Sayın İmamoğlu'ndan bekliyorum. Bu insanların benim gibi çalışan gariban olduklarını biliyorum. Benim anne, babam yok. Tek başıma çalışıyorum" şeklinde konuştu. Bankamatik memuru olarak adlandırılmaktan şikayetçi olan diğer çalışanlar ise işe geri dönene kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.Üsküdar Metrosu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışırken işten çıkarılan İbrahim Menteş, "Biz aldığımız parayı hak eden insanız. Biz İstanbulluların hizmetçiyiz. Hizmet için girdik bu işe. En güzel şekilde de yaptık. Biz hakkımızı geri istiyoruz. Bu hakkı alıncaya kadar devam edeceğiz. Gerekirse açlıktan öleceğiz ama buradan ayrılmayacağız. Tüm arkadaşlarımız gibi ben de iş sahibi olunca ister istemez hayal kurduk. Ancak en güzel şekilde üstümüze düşen görevi yerine getirirken hayallerimizi bile elimizden aldılar" diye konuştu.19 yıldır İBB'de insan kaynakları üzerine uzmanlaştım. Yüksek lisansımı tamamladım. Tüm insan kaynakları süreçlerini yapan birisi bankamatik olabilir mi?Medya A.Ş'de 5 yıldır ulaşımda çalışıyorum. İzinde olduğum tarihte işten çıkarıldığımı öğrendim. Bir çocuğum yeni okula başlayacak, bir çocuğum lisede diğeri ise üniversitede okuyor. Çoluk çocuk tüm aile olarak mağduruz.İki üniversite mezunuyum. 8 yıldır Medya A.Ş'de çalışıyordum. Düğünüme iki hafta kala nişanlım Göktuğ Çakmak ile beraber işten çıkarıldım. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu liyakate önem vereceklerini, kimseyi işten çıkarmayacaklarını söyleyip oy topladılar. İftira atanlar yüzlerine giriş çıkış saatleri raporunu fırlatsak utanırlar mı acaba?Yaklaşık 4.5 yıldır emeğimle kameramanlık görevinde bulundum. Bankamatik memuru ne ben ne de arkadaşlarım olmadı.Grafik tasarım mezunuyum. 7 yıldır çalışıyorum. Bunun 4 yılı İBB'de. İşe giriş ve çıkışlarımız sistemde kayıtlı. Ben Şubat 2019'da doğum iznine ayrıldım. İzinde olduğum 20.08.2019 günü doğum iznindeyken iftira atıp çıkaracaklarını düşünmedim. Ben kiracıyım, borcum var ve de yeni bebeğim oldu. Çalışmaya ihtiyacım varken, İmamoğlu ve ekibinin bunları yapması adalete ve hukuka aykırıdır.AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi sözlerine dikkati çekerek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun 23 Haziran seçimleri öncesinde meydanlarda, 'namus sözü veriyorum, hiçbir işçi kardeşim ekmeğinden olmayacak' diye açıklamalarını hatırlıyoruz. Bugün bu arkadaşlarımız hem ekmeklerinden oldular, mağdur edildiler, bir de rencide ediliyorlar. Deniyor ki 'bunlar bankamatik memuru'. Yani 'çalışmadan maaş alıyorlar' diye bir de arkadaşların onurlarıyla oynanıyor. CHP'li milletvekili arkadaşlar her yerde işçi-emekçi haklarından bahsederler. . Bu işçilerimizi dinlemeye davet ediyorum. İşçi arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, Adana, İzmir ve Bolu,Antalya gibi büyükşehirlerle bazı il ve ilçelerde belediye başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li başkanlar işçilere yaptıkları zülmü son günlerde artırarak sürdürüyor. HAK-İŞ yetkilileri bugüne kadar konfederasyona bağlı Hizmet-İŞ Sendikası'ndan 19 bin 315, Öz-Güven Sendikası'ndan 2 bin 475, Öz-Taşıma Sendikası'ndan da bin 691 olmak üzere 3 sendikadan, baskı ve eziyet sonucu 134 işyerinden toplam 23 bin 481 kişinin istifa ettirildiğini, 24 işyerinden ise bin 58 kişinin işten çıkarıldığını belirtti. ANKARA