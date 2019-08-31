Ücretsiz servis vadedip sitelerinde yayınlayan CHP, seçimden sonra inkara başladı

CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde vaatleri için hazırladığı reklam filmleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile genel merkezi karşı karşıya getirdi. İmamoğlu'nun öğrenci servislerine yüzde 13'lük zam yapmasıyla birlikte akıllara CHP'nin öğrenciler için verdiği vaatlerin videosu geldi. Akşam Gazetesi, İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun'a, "İstanbul'da öğrenci servislerine yüzde 13 zam yapıldı. Seçim vaatleri arasında ilkokul öğrencilerine ücretsiz servis olacaktı" sorusunu sordu. Ongun da, " Ekrem Bey'in kendi ağzından böyle bir vaadi yok. Bizim seçim vaatlerimiz internet sitemizde duruyor. O videoyu CHP kampanya yöneticisi Ateş İlyas Başsoy'a soracaksınız" diyerek topu genel merkeze attı.





"SAHTE OLABİLİR! SİTEYE NASIL KOYDUK BİLMİYORUM!" DEDİ!



CHP'nin yerel seçim kampanya sorumlusu Ateş İlyas Başsoy, CHP'nin resmi Youtube kanalından yayımlanan videoyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "31 Mart seçimleri öncesinde hazırlanan videoları ben yaptırdım. Önceki gün Murat Ongun beni 'Ücretsiz servis' başlığıyla yayımlanan videoyla ilgili aradı. Bu videodan haberim yok. Biz hazırlasaydık bilirdim. Bizim dışımızda biri hazırlamış. Youtube kanalına nasıl koyulduğunu ise bilmiyorum. Yalnız video 'Fake (sahte)' olabilir. Bu videoyu CHP'den kimin hazırladığını da kimse bilmiyor" diye konuştu.

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, konuya ilişkin soruya danışmanı aracılığıyla yanıt verdi. Torun, İmamoğlu'nun Sözcüsü Murat Ongun'un, "Ücretsiz servis Ekrem Bey'in vaadi değil" açıklamasının hatırlatılması üzerine, "CHP'nin ne yerel seçim vaatlerinde ne de seçim bildirgesinde böyle bir vaadin bulunmadığını" aktardı. Olmayan vaadin CHP'nin resmi internet sitesinde nasıl yer aldığına ise açıklık getirmedi.

11 VAAT VİDEOSU VAR



Seçimden 12 gün önce 19 Mart tarihinde CHP'nin resmi Youtube kanalından ilk olarak Kılıçdaroğlu'nun 50 saniyelik "Martın sonu bahar" tanıtım videosu konuldu. Bu videonun altına da 13'er saniyelik 11 video yayımlandı. Ateş İlyas Başsoy tarafından hazırlatılan videoların başlıkları 'Her mahalleye ücretsiz kreş', 'Her çocuğun kapısına süt', 'Bebeklere 6 ay ücretsiz tedavi' başlıklarıyla hazırlanan 11 vaat videolarından biri de 'İlkokul öğrencilerine ücretsiz servis' vaadiydi. Aynı anda CHP'nin Youtube kanalına yüklenen bu videolar ortalama 200 ila 300 bin kişi tarafından görüntülendi.