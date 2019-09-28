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Jandarmaya 6 SİHA teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Başkanı İsmail Demir, 'na 6 adet SİHA'nın teslim edildiğini açıkladı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2019 14:26 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 14:27
Jandarmaya 6 SİHA teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) teslim ettiklerini açıkladı. Demir, şimdiye kadar 100'den fazla yerli İHA ve SİHA'yı güvenlik güçlerinin envanterine katmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

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Jandarmaya 6 SİHA teslim edildi
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