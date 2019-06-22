Milli SİHA Bayraktar göklerde rekor kırıyor

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan ve son olarak terör örgütüne karşı yürütülen Pençe Harekâtı'nda başarıyla görev yapan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece yerli ve milli imkânlarla tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı 100 bin saat uçarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu. SİHA aynı zamanda Türk havacılık tarihinde 24 saat 34 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kırdı.Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine girdi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Şu anda envanterde bulunan 86 Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurtiçi ve yurtdışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'lar, havacılıkta 100 yıllık bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçaklarını üreten Ukrayna'ya sonrasında ise Katar'a ihraç edildi. Aynı kapsamda Milli SİHA'ya ilgi duyan başka ülkelerle de görüşmeler devam ediyor.Milli SİHA Bayraktar TB2, TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında oyun kurucu olarak rol aldı. Savunma uzmanları harekâtların beklenenden çok daha kısa sürede sona ermesini ve daha az kayıp yaşanmasında en önemli etkenlerden birinin milli SİHA'lar olduğunu belirtti. Bayraktar TB2 SİHA Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda bütün uçuşlarının yüzde 90'ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saat uçuşla adeta harekâta damgasını vurdu.BAYKAR Teknik Müdürü (CTO) Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'nın 100 bin uçuş saatini tamamlamasına ilişkin olarak, "Dünyada insansız hava araçları açısından 100 bin saat uçuş çok ciddi bir başarı. Bunu gerçekleştiren çok az ülke var" dedi. Bayraktar, TSK'nın insansız hava aracı teknolojisini dünyada en etkin ve başarılı kullanan 3 ülkeden biri olduğunu belirterek, "Bir zamanlar parasıyla almak istediğimiz halde İHA'lar ülkemize verilmedi. Biz de tüm yıldırma politikalarına karşı köklerimizden aldığımız güçle ve tam bağımsız bir Türkiye vizyonuyla çalışmayı sürdürüyoruz" dedi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Türk havacılık tarihi için önemli olan bu başarının kendilerini çok gururlandırdığını söyledi.