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/ 'nin kuzeyinde sivillere saldırdı

Terör örgütü /'nın, Milli () kontrolündeki sivil yerleşimlere saldırılarında 4 sivil yaralandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 22:02 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 22:12
YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde sivillere saldırdı

Tel Rıfat ilçesini işgal eden YPG/PKK, buradan Afrin ilçe merkezine, Afrin-Azez yoluna ve Mare ilçesine topçu saldırıları düzenledi.

Afrin'de 1, Mare'de 3 olmak üzere, toplam 4 sivil yaralandı.

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Örgütün Bab'da düzenlediği bomba yüklü saldırıda bugün aralarında sivillerin de olduğu 8 kişi yaralanmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla geçen sene Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, SMO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO, bugün Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da toplam 11 köyü terörden arındırdı.

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YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde sivillere saldırdı
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