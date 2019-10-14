Barış Pınarı Harekatı devam ediyor! Ceylanpınar'da roket düşen evde yangın çıktı

Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştirildiği Suriye'nin Rasulayn kentinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine peş peşe 2 roket daha atıldı. Şehir merkezine düşen roketlerden biri bir eve isabet etti. Olay anında kimsenin bulunmadığı öğrenilen evde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale başladı.

Yangını söndürme çalışmaları sürerken, bugün Ceylanpınar'a atılan roket sayısı 27 oldu.

DEAŞ'LILARIN SERBEST BIRAKILDIĞI O HAPİSHANENİN GÖRÜNTÜLERİ

Tel Abyad merkezinde YPG'li teröristlerin, içerisindeki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

YPG'nin DEAŞ planı ne? YPG Harekat sonrası tutuklu DEAŞ'lıları serbest bıraktı

Tel Abyad'da PKK/PYD-YPG teröristlerinin kontrolünde olan ve DEAŞ'lıları serbest bıraktıkları hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, varılan mutabakat kapsamında Türkiye'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu Tel Abyad'daki hapishanenin boş olduğu tespit edildi.