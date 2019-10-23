Van’da PKK’ya operasyon: 5 gözaltı

Van Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yürütülen soruşturma dosyası kapsamında bulunan 5 şüpheliye yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Geçtiğimiz günlerde Van Emniyeti Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği Görevlilerince 5 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Y.Ç., B.Ç, H.K., Ş.A. ve M.P. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, işyeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları adli makamlarca Adli Kontrol Şartıyla Serbest kalırken şüphelilerden Y.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.