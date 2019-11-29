Bakan Kurum: Alt ve orta gelir grubuna proje üreteceğiz

Türkiye 2023 Zirvesi Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Zirveye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

"ŞEHİRLERİN KİŞİLİKLİ VE KİMLİKLİ KALMASI ŞART"

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, açılış konuşmasında bakanlığının geleceğin şehirleri için, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedefleri adına çalıştığını vurguladı. Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek, marka kalitesini artıracak ve dünya şehirleriyle yarıştıracak hale getirecek projeleri yapmaya devam ettiklerini ifade eden Kurum, geleceğin şehirlerinin geçmişle bugünü sentez halinde yarına taşıması gerektiğini söyledi. Akıllı şehir olmanın önemli olduğuna dikkat çeken Kurum, şehirlerin kişilikli ve kimlikli kalmasının şart olduğuna dikkat çekti.

İSTANBUL ULUSLARARASI ANLAMDA FİNANS MERKEZİ HALİNE GELECEK

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüksek hedefler belirlemeliyiz ama ayaklarımız da yere basmalı... Geleceğe bakmalıyız ama dünün de bugünün de farkında olmalıyız. Tarihi göz ardı etmemeliyiz. İstanbul'da tarihi en derin noktalarına kadar, sokaklarda mahallelerde hissedebilirsiniz. Bu nedenle tarihi değerlerimiz sadece geçmişimiz değil, bugünümüz ve yarınımızdır. Bu tarihi değerlerimizi de koruyarak gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Bu inceliği görmek yeterli midir, değildir. İncelikleri dikkatle ele almalı, bir kuyumcu hassasiyetiyle tüm sektörler olarak çalışmalıyız."

"YENİ DÜNYADA SAHNE ŞEHİRLERİN"

Kurum, "Bugün yeni değerlerin kıymetlerin oluştuğu yeniden yorumlandığı dünyanın eşiğindeyiz. Bu yeni dünyada sahne, ülkelerden çok şehirlerindir. 2050 yılında dünya nüfusu 9.7 milyara ulaşacaktır. Gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun yüzde 63'ü şehir merkezlerinde yaşayacak. Tüketimin yüzde 91'i de şehirlerimizde gerçekleşecek. Bugün dünyanın 20 şehri ekonomik güç bakımından bir çok ülkeyi geride bıraktı. Londra Hollanda, New York Kanada ile yarış halinde. Tokyo tek başına Güney Kore ile rekabet ediyor. 2030'de mega şehir sayısı 41'e çıkacak, orta ölçekli sayısının da 558'e çıkması öngörülüyor" diye konuştu.

Tüm şehirlerin büyüklüğünün dünya yüzeyinin yüzde 3'ünü kapladığını, ancak paranın yüzde 80'i, inovasyonun yüzde 90'ı, küresel atığın yüzde 50'sinin şehirlerde üretildiğini belirten Kurum, dünya kaynaklarının yüzde 75'inin şehirlerde tüketildiğine dikkat çekti. Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emisyonların yüzde 60'ı yine şehirlerde. Dünya bu kirlilik nedeniyle felaket senaryolarına hazırlanıyor. Şehir konseptleri ortaya konuyor. Biz de takip ediyoruz. Ülkemizde 1950'li yıllarla başlayan çarpık kentleşmeye karşı kentsel dönüşüm sürecimiz devam ediyor. Bu nedenle hala Tekirdağ Ergene'deki çevre kirliliğiyle mücadele ediyoruz. Planlı kentleşmenin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak hissediyoruz. 75 milyon vatandaşımız şehirlerde 6.3 milyon vatandaş köylerde yaşıyor. Biz yılın başında Antalya'da 2023'e doğru çevre ve şehirciliğin geleceği toplantısı yaptık. İki günlük istişareler sonucunda 127 ayrı hedefi ortaya koyduk. Şehirlerimizin 100 yıllık planlamalarını yapmak için strateji planını ortaya koyuyoruz. Bu 2020'de tamamlanacak. Afetlere hazır, kimlikli, kişilikli, engelli dostu marka şehirleri inşa etmeye çalışıyoruz."

‘SIFIR ATIK PROGRAMI’ İLE HURDADAN MİLYON YARATTI

Enerjinin, suyun çok önemli ve değerli olduğu süreçte enerji verimli sıfır atık uyumlu akıllı teknolojilerle donatılmış yapılar inşa etmeye çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, "Arıtmalardan elde edilmiş su bu dönüşümle yüzde 1'den yüzde5'e çıkacak. Günlük kişi başı bin 500 metreküp su kullanan ülkeyiz ve su fakiriyiz. Tedbir almazsak 2030'lu yıllarda su kıtlığı yaşamaya başlayacağız, 2050'li yıllarda ise su savaşları başlayacak. Suyu en verimli şekilde kullanmak durumundayız. İklim değişikliğiyle dünya karşı karşıya. Sıfır atık projesi yürütüyoruz Sayın Emine Erdoğan himayesinde. Türkiye'nin en büyük çevre projesiyle iklim değişikliğiyle mücadelede, doğayı korumada çok önemli adımları atmaya çalışıyoruz. Yüzlerce millet bahçesi yapıyoruz" dedi.

Kentsel dönüşümün en önemli sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Kurum, nüfusun yüzde 71'inin riskli bölgelerde yaşadığını kaydetti. Kurum, "Çocuklar fay hattı üzerinde oynuyor, aileler fay hattı üzerinde yaşıyor. Kentsel dönüşümün yeniden konuşulmaya başladığı süreçte, afetlere hazır şehirleri yapmak için biz işe 2012 yılında başladık. Cumhurbaşkanımız 'Bedeli ne olursa olsun, biz kentsel dönüşümü yapacağız' dedi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNE 5 YILDA 350 MİLYON DOLAR FİNANSMAN SAĞLANDI

"HER YIL 300 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. 13 milyar lira kaynak aktardık. Kira, faiz, yardım, hibe gibi destekleri aktardık. Belirlemiş olduğumuz hedef doğrulusunda artık konuşacak süre kalmadı iş yapma zamanı. Kentsel dönüşümle ilgili 1,5 milyon acil öncelikli dönüştürme hedefledik. Yılda 300 bin ile 5 yılda dönüşüm sürecini tamamlamak istiyoruz. T. C. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte alt ve orta gelir grubuna yönelik bir projeyi hazırlıyoruz. Tüm şehirleri kapsayan alt ve orta gelir grubuna hitap eden projeleri yapacağız. Yıllık 100-150 bin konut hedeflerinin olacağı çok anlamlı projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Böylece kentsel dönüşümdeki yıllık 300 bin hedefinin bir kısmını kamu olarak biz gerçekleştireceğiz. Bu yıl da 25 bini İstanbul'da olmak üzere kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Bankalar, İller Bankası ve Emlak Bankası ile beraber depremle ilgili dönüşümde belediyelere yüzde 50'ye kadar kredi desteğiyle süreci yönettiklerini belirten Bakan Kurum, Türkiye'nin 2023'e gelindiğinde her alanda dünyayla yarışır hale gelmesini istediklerini kaydetti. Kurum, ayrıca İstanbul Finans Merkezi projesinin inşaatının 2021'de tamamlanmasını hedeflediklerini vurguladı. Kurum, "Vatandaşımız için şehirlerimiz için dertliyiz. Neşet Ertaş'ın dediği gibi aşk ile çalışan yorulur mu biz aşk ile çalışıyoruz. Geleceğimizin şehirleri için, ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedefleri için çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.