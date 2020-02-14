Çok namlulu roket atarlar sınırda

İDLİB

İdlib'de sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye ordusunun gerçekleştirmek istediği sivil katliamın engellemek isteyen Mehmetçik, rejim hedeflerini bir bir vuruyor. Halep-Şam kent merkezlerini bağlayan M-5 karayolunun kontrolünü sağladıktan sonra İdlib'in doğusuna yönelen rejim güçleri, Kefer Halep, Meyzenaz köylerini ele geçirdikten sonra Etarıp şehir merkezine bombalar yağdırmaya başlamıştı. Yüzbinlerce kişinin göç etmesine neden olan saldırılara son vermek isteyen Mehmetçik, bölgede bulunan rejim hedeflerini obüs, tank ve ÇNRA'larla (Çok Namlulu Roketatar) ateş yağmuruna tuttu. Muhalifler de Suriye ordusuna kara operasyonu başlattı. Bölgede gün boyunca yaşanan yoğun çatışmalar Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden bile duyuldu. İdlib şehrinin güneyinde Serakıp ve Neyrap bölgelerini ele geçiren Esad askerleri şehir merkezine 6 kilometre kadar yaklaşmıştı. Mehmetçik Mastume, Qaminas ve Sermin'de birçok noktada konuşlanarak Suriye ordusunun ilerleyişini durdurmuştu. Bunun üzerine İdlib'in doğusuna yönelen rejim güçleri, Türk ordusunun bölgeye sevkıyat gerçekleştirdiği İdlib-Cilvegözü yolunu kesmek için yoğun bir saldırıya başladı. Bunun üzerine Bınnıs ve Taftanaz'da bulunan TSK üslerinden, rejim hedefleri ateş altına alındı. İbbin üzerinden 46. Alay'a üs kurmak için giden Mehmetçik, bölgede konuşlanarak Suriye ordusunun bu hat üzerinden ilerleyişini durduracak.Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve buradaki sınır birliklerinde hazır bekletilen komandolar hazırlıklarını tamamladı. Komandolar daha sonra zırhlı personel taşıyıcılarıyla sınır birliklerine doğru hareket etti. Öte yandan, TSK tarafından gönderilen çok namlulu ÇNRA'ların Suriye sınırına konuşlandırıldığı görüldü.ABD'de New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen, İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Shaheen, "Uluslararası toplum, Rusya'nın İdlib'de hastane ve okulları bombalamak ve savaşçı olmayan çocuklar ile kadınları öldürmek gibi korkunç faaliyetler yerine insanları öldürmeyi durdurması ve bu tarz eylemlerine son vermesi konusunda Rusya'ya çağrıda bulunmalıdır. Uluslararası toplum, Rusya'nın Suriye'den çıkması için harekete geçmelidir" dedi.Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırıları yüzünden meydana gelen göç büyük bir drama neden oldu. Ailesiyle Türkiye sınırı yakınlarına sığınan bebek İman Ahmed Leyla, kamptaki soğuk hava koşullarına dayanamayarak hayatını kaybetti. Suriye Amerikan Doktorları Derneği yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde babasının kucağında Afrin ilçesinde bir sağlık merkezine getirilen kız çocuğunun öldüğünü kaydetti.