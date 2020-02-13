Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş İdlib açıklaması "İlave birlik gönderiyoruz" | Video

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve sivillere saldırlar gerçekleştirilen ettiği İdlib bölgesine ve sınır hattına askeri sevkiyatın ve ilave birliklerin takviye edilmesine deva edileceğini açıkladı.