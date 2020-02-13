Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş İdlib açıklaması "İlave birlik gönderiyoruz" | Video
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve sivillere saldırlar gerçekleştirilen ettiği İdlib bölgesine ve sınır hattına askeri sevkiyatın ve ilave birliklerin takviye edilmesine deva edileceğini açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:54
11:00
Başkan Erdoğan Pakistan'da 13.02.2020 | 15:33
01:56
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi olayında FETÖ izi 13.02.2020 | 15:24
02:56
Şile Yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 13.02.2020 | 15:17
02:43
Artvin'de çığ düştü; cenaze dönüşü 20 araçlık konvoy yolda kaldı 13.02.2020 | 14:40
01:00
Burdur Bucak'ta soba zehirlenmesi 1'i çocuk 6 yaralı 13.02.2020 | 14:44
01:45
Uyuşturucuyla Mücadele Derneğinin kurucu üyesi uyuşturucu alırken yakalandı 13.02.2020 | 14:34
02:01
00:32
Ankara'da minibüs şoförü elinde telefonla trafikte! 13.02.2020 | 14:19
00:43
İzmir'de kaza! 4 ölü | Video 13.02.2020 | 14:10
02:28
Son dakika! CHP'nin hisseleri Hazine'ye devrediliyor | Video 13.02.2020 | 13:46
01:48
04:57
UMKE ekipleri nasıl eğitiliyor? 13.02.2020 | 13:03
01:29
10:27
03:11
09:09
03:17
Şırnak'ı, Hakkari ve Siirt'te bağlayan yollar kardan kapandı | Video 13.02.2020 | 11:25
05:46
01:01
Litvanya'da tatbikat sırasında NATO askerleri kayboldu! | Video 13.02.2020 | 11:43